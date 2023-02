Avanza nombramiento del actor Alejandro Bichir para embajada de Panamá

Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, América Latina del Senado, ratificaron el nombramiento del director de teatro Alejandro Bichir Batrés, padre de los Odiseo, Demián y Bruno, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Panamá.

En diciembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció esta designación.

En la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el morenista Héctor Vasconcelos, Alejandro Bichir fue aprobado con 12 votos en pro y 1 una abstención. Mientras que en la Comisión de Relaciones Exteriores, América Latina que encabeza la priísta Beatriz Paredes, alcanzó la unanimidad de votos.

Ante los integrantes de estas comisiones, Alejandro Bichir, expuso su plan de trabajo, que sintetizó en tan sólo 8 minutos, sustentado en seis pilares.

“Fortalecer la relación bilateral, dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos presidenciales establecidos al más alto nivel, como el Acuerdo de Asociación Estratégica de 1995 Comisión Binacional. Establecer vínculos con los actores políticos de alto nivel en Panamá, como la Asamblea Nacional, la Suprema Corte de Justicia, los derechos humanos y de género. Coordinar acciones que garanticen a atención eficiente y oportuna a la comunidad mexicana, incluida la prestación de servicios consulares a connacionales dando prioridad al respeto de los derechos humanos con perspectiva de género en cumplimiento a la política exterior feminista y la embajada como zona segura”.

Dijo que entre sus prioridades estará recuperar los restos del héroe mexicano Catarino Erasmo Garza Rodríguez, considerado un revolucionario que pretendió terminar con el régimen de Porfirio Díaz.

Así como promover la Alianza del Pacífico y proponer una reunión de alto nivel de esta con la Alianza del Desarrollo para la Democracia y dar mayor relevancia al Parlatino, cuya sede se encuentra en Panamá.

El senador de Morena, Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, defendió que Bichir Bastrés no tenga experiencia diplomática y citó otros ejemplos en la historia de personalidades mexicanas que sin pertenecer al Servicio Exterior Mexicano, representaron al país en otras naciones, como fue el caso del escritor Carlos Fuentes.

“Porque en los últimos días he recibido diversas opiniones en el sentido de que por qué se proponen nombramientos, digamos, que no son de diplomáticos profesionales o de miembros del Servicio Exterior Mexicano. Y quisiera, solamente, recordar a todos los presentes que México no es la excepción, en la mayor parte de los países del mundo hay una vieja tradición de nombramientos de embajadores que no son diplomáticos profesionales. Grandes figuras que ejercieron tareas diplomáticas, incluso, de manera brillante. Yo me tome la molestia de hacer una breve lista que no es exhaustiva del último siglo, por ejemplo, figuras legendarias como don Isidro Fabela, Amado Nervo, Federico Gamboa, Alfonso Reyes, Enrique González Martínez y ya mencionó el senador Cravioto a Rosario Castellanos y yo agrego el nombre de Sergio Pitol, Carlos Fuentes desde luego, Rodolfo Usigli y la primera mujer mexicana que ocupó una embajada, doña Amalia de Castillo Ledón”.

Bichir Bastrés es director de teatro desde 1970. Durante su carrera profesional en el espectáculo, fue director de las películas “Petición de mano”, en 1984; “Con la frente en el polvo”, en 1985 y de la serie “Besos prohibidos”, en 1999.

Como actor, Alejandro Bichir participó en “Bienvenida al clan”, en el año 2000 y en la serie de televisión “Lo que callamos las mujeres”, en el 2001.

Asimismo, actuó en la película “Cilantro y Perejil”, que se estrenó en cines en los años noventa.