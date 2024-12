FYI, VoBo, IAM y otros acrónimos empresariales que te ayudarán en el trabajo

En el mundo laboral existen muchas formas de comunicarse de manera más eficiente al emplear abreviaturas y acrónimos que aceleran la eficiencia operativa de la empresa.

Conocer estas abreviaturas y saber cuándo y cómo ocuparlas puede ayudarte a mejorar tu rendimiento en el trabajo y a continuación te compartimos las más comunes.

FYI (For Your Information): Para tu información

Se utiliza en correos electrónicos profesionales para indicar que se está compartiendo información, pero que no se requieren acciones inmediatas.

BID (Break it down): Desglosar

Se utiliza para indicar cuando un tema debe desglosarse en partes más fáciles de entender. Si alguien indica “BID”, está pidiendo que expliquen el tema de manera más clara.

DRI (Directly Responsible Individual): Individuo directamente responsable

El DRI es la persona responsable del éxito o fracaso de un proyecto.

ASAP (As soon as possible): Lo antes posible

Indica que algo se realizará en el menor tiempo posible. Por ejemplo, “Entregaré el informe lo antes posible (ASAP)”.

EOT (End Of Thread): Fin del hilo

Se utiliza en la comunicación por correo electrónico y mensajes de texto para indicar el final de un mensaje, por lo general donde hay varios colaboradores. Normalmente se utiliza en correos electrónicos donde el cuerpo está vacío y todo el mensaje está en la línea de asunto.

ETA (Estimated Time of Arrival): Hora estimada de llegada

ETA se utiliza para estimar cuándo se espera que llegue un trabajo, tarea o entrega.

IAM (In A Meeting): En una reunión

Comúnmente utilizado en correos electrónicos y mensajes instantáneos, IAM se envía para indicar que la persona está en una reunión y, por lo tanto, no puede responder en ese momento.

IMO (In My Opinion): En mi opinión

Es una manera educada de expresar tu opinión sobre un asunto. También conocido como IMHO (“en mi humilde opinión” o “en mi honesta opinión”).

OOO (Out of Office): Fuera de la oficina

Con esta sigla se indica cuándo una persona está ausente. Por lo general, se utiliza en calendarios o en respuestas automáticas de correo electrónico.

VoBo (Visto Bueno)

Se utiliza para indicar que el documento, correo electrónico o la solicitud que se hizo ya se revisó y aprobó por la persona o departamento correspondiente.