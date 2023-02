En actas de defunción se detallarán muertes por tipo droga en sobredosis

Al insistir en la necesidad de fortalecer las campañas contra el consumo de drogas como elfentanilo y anfetaminas, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya emitió un decreto para que en las actas de defunción se especifique si la causa de la muerte fue por sobredosis y qué tipo de sustancia.

El mandatario dijo que esto tiene como propósito contar con una base de datos para conocer la dimensión del uso de drogas en el país.

“Acabamos de dar instrucciones para que se envíe una circular a todo el sistema médico para que en las actas de defunción se establezca y que no se omita, que no se oculte…

-Se indicaría que fuera con consumo de fentanilo…

-Por ejemplo, por ejemplo sí, específica, lo acabamos de resolver eso para dar a conocer”.

Aunque negó que sea un problema tan fuerte como en Estados Unidos, reconoció que en nuestro país ya existe un consumo que debe atenderse.

“Más que nada es para consumo afuera, es tráfico pero no debemos confiarnos, sí hay consumo, pero no hay comparación, una de las cosas que vamos a estar informando, cada vez que haya una reunión de salud, estaremos los martes, informando sobre causas y fallecimientos y muertes por sobredosis y comparativos, ahora se da pero no como en otras partes”.

En ese sentido reiteró que se prepara una estrategia para fortalecer la campaña contra las drogas.

“Estamos pensando en una campaña nacional más intensa que la de la Coca Cola y la de las Sabritas y apuestas, sí todo eso, casinos, una cosa así y vamos a utilizar todos los medios y no se debe de dejar que terminemos nosotros y que ojalá continúe”.

El Jefe del Ejecutivo Federal manifestó su preocupación y tristeza porque dijo, se ha enterado de casos de jóvenes que se suicidan por asuntos donde las drogas se ven incluidas.