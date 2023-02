Detienen a 3 por casos de meningitis en Durango

La Fiscalía de Durango detuvo la madrugada de este martes al anestesiólogo Omar “N”, a quien se le señala por incumplimiento de las normas oficiales mexicanas y la Ley General de Salud, ya que realizaba prácticas indebidas, y cómo tal, diversos procedimientos en los hospitales dónde se detectaron casos de meningitis micótica en el estado, así como a un ex servidor público y una verificadora.

Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza y el Fiscal Anticorrupción, Noel Díaz Rodríguez, quienes detallaron que ya se encuentran ingresados al Centro de Reinserción Social No. 1, por uso indebido del servicio público y homicidio, por ello, fueron puestos a disposición para que se determine su situación legal.

El Gobierno del Estado da resultados y ya detuvo a los responsables del origen de los casos de meningitis, destacó la Fiscal al asegurar que las investigaciones siguen y se tienen avances.

De la Garza Fragoso relató que Omar “N” inició procedimientos en el hospital donde fueron detectados los primeros casos por la Secretaría de Salud de Durango, el IMSS y el ISSSTE; en estos casos, el médico tuvo procedimientos los días 08 y 13 de agosto del año 2022 en el nosocomio, donde se han focalizado las personas diagnosticadas con meningitis.

De 79 casos, 61 corresponden a este lugar, de las cuales han perdido la vida 35 mujeres y 31 casos hasta el momento, en este hospital a causa de la meningitis micótica.

Se ha determinado que el foco de este hongo proviene del primer y segundo hospital que se han señalado en los medios de comunicación, donde el especialista realizó procedimientos y prácticas indebidas, así como en el tercer y cuarto nosocomio que también son parte de la investigación, detalló la Fiscal.

En el segundo de los hospitales, de cuatro pacientes que resultaron con meningitis, fallecieron tres y el único médico que realizó dichos procedimientos, fue el detenido esta mañana. “Él realizaba la mezcla con medicamentos proporcionados en el hospital con otro fármaco controlado que él llevaba, de igual manera en los otros hospitales, esto de acuerdo a los documentos de los nosocomios; la mala praxis llevó a la generación de ese hongo; es el único médico que aparece con procedimiento en los cuatro hospitales”, reiteró.

El Fiscal Anticorrupción indicó que entre los responsables de permitir las irregularidades que presentaron los hospitales, destaca Guadalupe “N”, relacionada con dichas revisiones, omitiendo detalles obvios como el mal manejo de los medicamentos, incorrecta limpieza y el mal estado de quirófanos.

Por su parte Joaquín “N”, ex titular de la Coprised, es otro de los involucrados al no contar con título profesional y no satisfacer los requisitos legales de la dependencia que encabezaba.

Recordar que el 31 de octubre de 2022 cuando fallece el primer paciente, se pidió apoyo de médicos patólogos para realizar los estudios correspondientes a los tejidos de la persona y a raíz de los resultados, se hizo la primera orden de cateo, continuando los operativos que derivaron en los resultados y detenciones que se tienen al momento, expuso Díaz Rodríguez.

Finalmente, agregó Sonia Yadira de la Garza que se prevén más detenciones, ya que se cuenta con alerta roja y apoyo de migración, en espera de seguir trabajando en las indagatorias y atender al llamado de justicia de los ciudadanos y familiares de los afectados en estos lamentables casos.