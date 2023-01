México no estaría de acuerdo con moneda SUR: AMLO

Debe mantenerse como referencia al dólar, fue la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador la rechazar la idea planteada en reunión entre los presidentes de Brasil y Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva y Alberto Fernández para crear una moneda común en América Latina para realizar intercambios comerciales.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer mandatario aclaró que desconoce detalles del planteamiento.

“Pienso que hay que hay que recabar más información, a lo mejor fue un proyecto, un planteamiento para mediano o largo plazo…

-Y ¿en el caso de que fuera real que sí estén pensando en tener un proyecto como una moneda común?

-Nosotros no estaríamos de acuerdo con eso, por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”.

Incluso puso en duda que el proyecto de moneda única para América, sea realmente de sus homólogos y es que dijo podría haber algún tipo de confrontación con Estados Unidos.

“No estoy seguro que sea una propuesta de Argentina y Brasil, creo que puede faltar información, yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no, no hay nada

-¿Le preguntaría al canciller Marcelo Ebrard?

-Sí pero lo que me preocupa es que exista o no exista, de que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina o buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar”.

De acuerdo a un artículo conjunto de ambos mandatarios la creación de una moneda común se plantea para "reducir costos operativos" y la "vulnerabilidad externa" por lo que se decidió “avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y reduciendo nuestra vulnerabilidad externa".