Tesla definirá si viene a Monterrey después de elección en EU: Samuel García

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, rechazó que la decisión de la empresa Tesla de posponer sus planes de inversión en esta entidad sea una cancelación, simplemente entraron en pausa esperando los resultados del proceso electoral en Estados Unidos.

“Pues mira, el tema de Tesla, como muchas inversiones han tomado pausa, no es cancelación. Están esperando la elección de Estados Unidos, que ya es en 15 días. Y sobre todo que una vez que haya un ganador, ya defina su política automotriz. Así como Tesla, está BYD, están muchas empresas que quieren tener certeza. Y es obvio que, si van a invertir billones de dólares, pues tienen que saber al menos cómo van a manejar el tema de aranceles” aseguró el mandatario estatal.

García Sepúlveda agregó que en su entidad, independientemente de la elección de Estados Unidos, tienen récord de récords en inversión con 68 billones de dólares, y presumió porque por eso esta decisión de Tesla.

En la 31ª Reunión Anual de Industriales, Nuevo León demostró por qué es el campeón de la industria en México. Hablamos del boom del nearshoring y de cómo concentramos el 76% de la inversión que llega al país. Hoy, tenemos 287 proyectos de inversión y seguimos construyendo nuevas… pic.twitter.com/KQRmsIMNaw — Samuel García (@samuel_garcias) October 21, 2024

“No nos va a afectar en nada. Si llega una empresa más, una menos, no afecta la ola de inversiones que está llegando Nuevo León. Claro que nos encantaría que el siguiente presidente o presidenta de Estados Unidos respete en el T-MEC, siga el tratado libre de bienes y servicios y pueda crecer aún más las exportaciones. Pero como no está en nuestras manos y somos respetuosos de lo que sucede en Estados Unidos, pues vamos a esperar y ya el 5 de noviembre les doy mi opinión de lo que viene”, puntualizó el gobernador regiomontano.

Samuel García no quiso meterse en polémicas y contestó a pregunta expresa desconocer si la Reforma Judicial pueda afectar las inversiones en su entidad.

“No, hasta ahorita realmente las inversiones están esperando el tema de Estados Unidos. No tengo conocimiento que esa reforma esté haciendo ruido en las inversiones”, refirió el mandatario estatal.

En el tema de seguridad, Samuel García respaldó las acciones anunciadas por la presidenta Sheinbaum y alabó el nombramiento de Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de quien dijo:

“Hemos trabajado de manera coordinada y ya llevamos tres detenciones de sujetos generadores de violencia. Y ustedes podrán notar octubre, octubre este mes es muy probable que vaya a bajar drásticamente 30 o 40% los delitos de alto impacto. Y eso es gracias a la coordinación con Harfuch”.

Desde que entramos al gobierno nos pusimos como objetivo ayudar y no estorbar a los empresarios, al contrario hicimos equipo trayendo más inversión y fortaleciendo a nuestras PYMES para acelerar su crecimiento.



Así lo explique en la Reunión Anual de Industriales (RAI) CONCAMIN… pic.twitter.com/DcDejn7OgZ — Samuel García (@samuel_garcias) October 21, 2024

“Yo confío en la estrategia de Claudia, creo que puso un gran elemento que yo considero mi amigo, además, y no tengo ni una duda que con todo lo que está haciendo Fuerza Civil, que ya tenemos 16 nuevos destacamentos y ya blindamos todo Nuevo León, pues, es más, aquí tengo la dicha de estar con mi amigo de Canacar, quien reiteradamente me dice que Nuevo León es de los pocos estados donde no hay problemas de seguridad con el transporte de mercancías. La seguridad es un tema muy difícil, obviamente Nuevo León dentro de México tiene sus detalles, pero creo que como Estado estamos haciendo lo propio y con Harfuch y la presidenta nos va a ir aún mejor”.

