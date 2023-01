Se informará en la mañanera sobre juicio a García Luna: AMLO

Como un caso vergonzoso y hasta de tragicomedia calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador el juicio que inició el gobierno de Estados Unidos, en contra del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García, acusado de recibir dinero por grupos del crimen organizado.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario aseguró que es necesario que la población se entere a detalle de cómo se da seguimiento al proceso contra el ex funcionario del gobierno de Felipe Calderón, por lo que anunció que en las mañaneras se abrirá espacio para hablar del asunto.

“Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio, comenzó ayer y hoy sigue y es importante porque primero muy vergonzoso se trata de una autoridad de alto nivel encargado de la seguridad en el gobierno de Calderón y que tenía una doble función… se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio”.

Comentó que a pesar que la defensa de García Luna ha destacado que no se ha presentado una prueba contundente, comenzaron las declaraciones como la del primer testigo, Sergio Villagrán Barragán “El Grande”, que describió el crecimiento del cártel de Sinaloa mientras trabajó en esa organización entre 2001 y 2010 y mencionó que el ex funcionario recibía más de un millón de dólares por beneficiar al grupo.

“Sus abogados sostienen que es inocente porque los que lo acusan no cuentan con pruebas y se están valiendo de testigos protegidos que también tienen antecedentes penales que fueron deportados a Estados Unidos y es lo que están usando de pruebas, hasta ahora no ha habido pruebas, así vamos a decir, fehacientes, se habla también que acumuló una fortuna de alrededor de mil millones de dólares, ayer el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios”.

Como se dará un informe de García Luna comenta que ayer comenzó el juicio y considera importante que la gente se entere

“Primero muy vergonzoso se trata de una autoridad de alto nivel encargado de la seguridad en el gobierno de Calderón que tenía una doble función, según las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública protegía a uno de los cárteles o grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y recibía dinero por eso entonces lo detienen hace como tres años, empiezan a recabar pruebas a buscar testigos, a hacer investigación, por fin después de esos tres años se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio”

Y es que de acuerdo con “El Grande” en una casa de seguridad que pertenecía a Arturo Beltrán Leyva, llegaba Genaro García Luna con Luis Cárdenas Palomino, ex director de Seguridad Federal de la Policía Federal y Domingo González Díaz, el ‘comandante Domingo’, exdirector del Centro de Mando de Operaciones Especiales de la Agencia Federal de Investigaciones para recibir la cuota mensual de 1.5 millones de dólares. Ante ello insistió, debe tenerse informe diario.

“Vamos a estar informando sí diario, vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de decir las cosas lo más objetivo posible porque esto de la objetividad es relativo pero lo más profesional informar… ¿cuánto diéramos si los medios verdaderamente informaran? No estoy hablando de orientar, que en realidad fuesen medios de información, mucho menos de concientizar”.

A pesar que no aclaró el formato y dijo que podría darse por video, el jefe del Ejecutivo Federal reiteró sus tres hipótesis que García Luna pueda ser inocente, la segunda que sea culpable y el ex presidente Felipe Calderón no sabía o la tercera que el ex funcionario es culpable y Calderón Hinojosa lo sabía, por último dijo desconocer si el gobierno estadounidense ya pidió datos a su administración o a la Fiscalía General de la República.