Llega la Guardia Nacional al Metro de la CDMX

Elementos de la Guardia Nacional llegaron esta tarde a las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, así lo dio a conocer la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria capitalina justificó la presencia de los elementos en las instalaciones, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios en esta red de transporte. Además informó que los uniformados no se encuentran armados.

Ya están llegando los elementos de la Guardia Nacional a las estaciones del Metro. No están armados, su objetivo es garantizar la seguridad de los usuarios en este sistema de transporte.



— Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 12, 2023

Serán seis mil elementos los que van a vigilar las 175 estaciones que funcionan actualmente.

A través de un recorrido realizado por W Radio en varias de las Líneas del Metro, se pudo constatar que en ciertas estaciones hay presencia de elementos de la Guardia Nacional.

Usuarios piden mantenimiento y no Guardia Nacional

Usuarios entrevistados por W Radio, indicaron que lo que el Metro necesita es mantenimiento y no la presencia de militares.

“No veo que sea útil la presencia de la Guardia Nacional. El problema no es la seguridad o la fuerza policiaca que este dentro del Metro. La problemática es el funcionamiento del Metro, no es la seguridad, los ciudadanos no somos los que estamos descomponiendo los trenes, no estamos tirando las líneas del Metro, es el mantenimiento”, dijo el pasajero Fernando Hernández, quien a diario se transporta por la Línea 3.

La usuaria Lourdes López, que usa todos los días la Línea 2 opinó: “Yo creo que sería mejor mantenimiento y mejor servicio, porque la verdad es que brindan un mal servicio y a veces uno llega tarde aL trabajo por eso. Y nuestros jefes no entienden que los retrasos son por los retrasos de las Líneas del Metro”.

Daniel Berrios un trabajador que usa la Línea 3 dijo: “Pues realmente yo no le veo con eso la solución a lo que ha venido pasando. Si los elementos dieran la solución pues que estén diario y en todo momento, pero realmente lo que está pasando no tiene que ver con la Guardia Nacional. Realmente lo que hace falta es el mantenimiento, en estos días simplemente lo que ha venido aconteciendo. Ayer o antier la Línea parada por un cable ahí colgando. En Taxqueña el relajo que se hizo por dos horas. Es mucho problema con el Metro”.

Gabriela Martínez, que usa las Líneas 1,2 y 3, considero que no es útil la Guardia Nacional y aseguró que con la policía de la CDMX, basta. Se preguntó por qué su presencia y simplemente dijo: “Mmmmmm, pues preferible que le den mantenimiento, ¿no?”.