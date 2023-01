Asegura AMLO actuación responsable en detención de Ovidio en Sinaloa

Al asegurar que se mantendrá la estrategia del gobierno para que en materia de seguridad se use más la inteligencia y menos la violencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió el operativo en Culiacán, Sinaloa para detener a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la mañanera destacó que en el operativo en Culiacán para detener a Ovidio Guzmán López, se actuó de manera responsable cuidando a la población civil por lo que confío en que pronto se recuperará la paz en el estado de Sinaloa.

“La manera responsable que se actuó para cuidar a la población civil, que no hubieran víctimas inocentes se contó con el apoyo del gobierno del estado, del gobernador Rubén Rocha, de autoridades municipales y todo esto permitió que las cosas no fuesen más difíciles, dramáticas, aún cuando pues hubo enfrentamientos entre la delincuencia, entre las autoridades con las corporaciones del ejército, de la guardia nacional, de la guardia civil y con los grupos de la delincuencia”.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario lamentó el fallecimiento de los elementos de las fuerzas federales.

“Lamentamos mucho la pérdida de vidas, desde luego de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber como soldados y miembros de la Guardia y también lamentamos todas las pérdidas de vidas de los seres humanos que el día de ayer participaron en estos enfrentamientos”.

Así mismo anunció que se mantendrán en los estados los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la de la Guardia Nacional en el estado y comentó que de acuerdo al más reciente informe del gobernador Rubén Rocha, hay calma en la entidad sin que se tengan más bloqueos y se continúa en la labor de retiran de las carreteras y vialidades las unidades quemadas. Por otro lado rechazó que agencias estadounidense colaboraran en el operativo para detener a Guzmán López.

“No, no, ya les explique, es una decisión que se toma y les diría que es de rutina porque lo que explicó el general, estamos constantemente actuando lo más importante en nuestra estrategia es prevenir”.

También aclaró que hasta el momento no ha recibido ningún mensaje formar por parte de ningún gobierno extranjero para hablar sobre el operativo o felicitar a México y aunque recordó que en dos ocasiones el ex presidente Donald Trump sí ofreció su colaboración, enfatizó México sigue actuando con autonomía e independencia aunque seguirá habiendo colaboración, incluso negó que la detención de Ovidio haya sido un regalo como fue cuestionado.

“Sobre interpretaciones, hay muchas, las pensamos pero no las compartimos porque actuamos con autonomía… entonces por eso pues pueden inventar lo que quieran pero estamos actuando con rectitud, con integridad y lo vamos a seguir haciendo”.

Respecto a las diferencias entre los operativos de 2019 y 2023 para detener Ovidio Guzmán, dijo que la indicación es que se priorice el uso de la inteligencia y menos la fuerza, se evite la pérdida de vidas humanas, y se respeten los derechos humanos, además recordó que cuando se decidió liberar a Ovidio Guzmán, el operativo se realizaba en la capital de Colima mientras en esta ocasión fue en Jesús María una localidad a 45 kilómetros, lo que puso en menos riesgo a civiles. En esta conferencia, la secretaria de seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodriguez hizo un exhorto a la población sobre todo sinaloense.

“Que las instituciones del gobierno federal actúan de manera permanente a su favor, siempre con respeto y restricto a los derechos humanos y a la ley, velar por su seguridad y de sus familias es nuestro trabajo por eso seguimos solicitando que no compartan información falsa o sin verificar, no hay que olvidar que juntos construimos la paz y finalmente reiterar que no venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz”.

Por último el secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, dio a conocer que en el operativo de este jueves, 29 muertos murieron 19 de ellos integrantes del grupo delictivo y 10 más militares respecto a los heridos dijo, hay 35 militares mientras 21 hombres fueron detenidos.