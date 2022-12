México.- Luego que el Consejo Político del PRI aprobó una cláusula que permite a su líder nacional mantenerse en el cargo hasta 90 días hábiles más, en la Cámara de Diputados se aleja la posibilidad de que Alejandro Moreno no sea desaforado por enriquecimiento ilícito como lo solicitó la Fiscalía de Campeche.



El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Leonel Godoy, consideró que el desafuero del dirigente nacional priista está más que congelado, pues para empezar no se ha entregado el expediente a la Sección Instructora que va a analizar su caso y porque de los 4 integrantes de dicha instancia legislativa dos de Morena, uno del PAN y otro del PRI, la votación está empatada.



Pues el priista Rubén Moreira está en contra del desafuero de Alito y el del PAN José Elías Lixa, también está a favor de no enjuiciar al líder priista.



“No se ha enviado el expediente con la Mesa Directiva, y además no va a pasar nada, estamos dos a dos. Está no congelado, no tiene futuro jurídico ahorita, porque estamos dos votos y dos votos”.



Leonel Godoy integrante también de la Sección Instructora junto con su compañero el también morenista Jaime Humberto Bernabé, aclaró que independientemente de que el Congreso esté en receso, el proceso de desafuero de Alejandro Moreno sigue en marcha, aunque insistió que no hay posibilidad de que prospere el retiro de la inmunidad constitucional al político campechano.



“Para la Sección Instructora no tienen nada que ver los tiempos de los períodos de sesiones. Se abre un periodo de alegatos y pruebas y eso está establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ahorita no se ha hecho porque no se ha entregado el expediente. Yo he exhortado al PAN a que se defina, además los plazos no han corrido, porque no se ha entregado el expediente a la Sección Instructora. ¿Para qué lo pedimos, si va a quedar empatada la votación?”.



El vicecoordinador de la banca de Morena en la Cámara de Diputados, recordó que en el caso del desafuero del petista prófugo Mauricio Toledo o de los morenistas Cipriano Charréz y Saúl Huerta Corona, los diputados de Morena votaron a favor de su desafuero porque habían incurrido en actos ilegales, pero en el caso de Alito, el PAN y el PRI buscan protegerlo a como dé lugar.