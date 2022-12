No habrá carpetazo ni impunidad para quienes desvíen recursos: Leonel Cota

El director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) que sustituyó a la Conasupo, Leonel Cota Montaño aseguró que no habrá carpetazo, ni impunidad para los funcionarios y empresas vinculadas en el presunto desvío de recursos públicos de dicha dependencia por más de 9 mil millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación.

En reunión con diputados federales que solicitaron su presencia para explicar dicho fraude, el actual director de Segalmex pidió a jueces e instancias de procuración de justicia que apliquen la ley sin ninguna consideración. Y reveló que de las 38 denuncias presentadas ante la FGR por el desvío de recursos públicos en dicha dependencia ya hay 29 a las que se dio trámite judicial.

Informó que hasta el momento se han interpuesto 30 denuncias en las cuales están involucrados al menos 23 servidores públicos y más 28 empresas. Afirmó que ya hay algunos expedientes que han sido judicializados, pero hasta el momento, los impartidores de justicia no han otorgado las órdenes de aprehensión en contra de los presuntos defraudadores.

“Ya hay temas en proceso de judicialización y yo espero que cerremos este año con resultados de todas las investigaciones que se derivan de las 38 denuncias que han presentado Segalmex, Liconsa, Diconsa, Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y al Procuraduría Fiscal de la Federación. Decirles a ustedes que estamos en el compromiso pleno de que llevaremos seguimiento a todos los procesos que se siguen contra ex funcionarios y empresas, son alrededor de 30 empresas involucradas en el tema y alrededor de 23 funcionarios”

Ante los legisladores de todos los partidos, que cuestionaron su papel de presunta complicidad o su actuación como “tapadera” del anterior director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, Leonel Cota, aseguró que no tiene nada que ocultar por el contrario llegó a Segalmex para transparentar y corregir todas las irregularidades que dejó el anterior director.

Es más, presumió que en sus 40 años de servicio público nunca lo han acusado de corrupción.

“Y en mis 40 años de servicio hasta hoy no he tenido ni una acta , ni alguna auditoría que me indique desviación de recursos y por ello estamos comprometidos para combatir corrupción y para dar transparencia a las acciones de gobierno en esta materia”.

Dijo que si alguien le demuestra un solo acto de corrupción renuncia de inmediato a la dirección de Segalmex. Cota Montaño, aseguró que más de 900 millones de pesos que fueron bursatilizados ya fueron recuperados y se espera que, en los próximos meses, obtenga más recursos, resultado de los intereses obtenidos en las operaciones financieras.

Precisó que 30 de la 38 denuncias presentadas desde abril a la fecha fueron contra empresas particulares que recibieron recursos públicos sin retribuir esa entrega con el producto que se convino en la transacción.

El titular de Segalmex rechazó que haya desabasto de frijol o maíz como han sostenido algunas versiones, que muestran algunos almacenes vacíos.