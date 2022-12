Reforma a Ley Electoral logra un ahorro; esto a penas comienza: AMLO

Con un apenas comienza, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que como se esperaba, su iniciativa de reforma constitucional no obtuvo mayoría en la Cámara de Diputados, sin embargo, celebró que se avalara la iniciativa de modificaciones a la Ley Electoral con la que comentó se obtuvieron avances.

Abriendo la mañanera con este tema, el Primer Mandatario recordó que sigue la discusión en el Senado y aún triunfar sobre alguna posible queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Se aprobó en la Cámara de Diputados esta ley, pasa a la Cámara de Senadores y seguramente los del bloque conservador van a acudir a la Corte para pedir que se declare inconstitucional y van a ser los ministros de la Corte los que van a decidir o sea esto a penas comienza”.

Pero destacó que a pesar que no se logró que la población aligera a consejeros, ni la reducción en el número de legisladores plurinominales y la disminución del presupuesto en partidos políticos, destacó que con el “Plan B” y la mayoría simple en San Lázaro será posible generar un ahorro en el Instituto Nacional Electoral de más de tres mil millones de pesos por lo que enfatizó, algo es algo.

“Se logró ya en la Cámara de Diputados la ley electoral ¿qué beneficios aún parciales? Pues que sí se redujo el gasto del INE porque había muchas oficinas duplicadas y se hizo pues un ajuste una integración y otros gastos, en general se logró un ahorro como de 3 mil 500 millones de pesos. Algo es algo, con la reforma a la Constitución el ahorro hubiese llegado hasta los 15 mil millones”.

En dicho escenario pidió no abandonar la lucha y que las modificaciones a la Constitución sean tema de la próxima campaña presidencial.

“Que sea tema de la próxima campaña presidencial para seguir impulsando la democracia, que se mantenga esta demanda de que sea el pueblo el que elija a los consejeros del INE, no los partidos, y que no se gaste tanto dinero en las elecciones. Que no haya tantos diputados”.

Tras ser el responsable de llevar el proyecto de cambios en las leyes secundarias a la cámara baja, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López destacó la modificación en seis leyes con lo que enfatizó no hubo violación a la Constitución.

“Esta iniciativa contó con 261 votos a favor 216 votos en contra aunque los legisladores del bloque conservador ya no se quedaron a la votación, abandonaron el recinto y se modifica entonces la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en todas estas modificaciones no hay ninguna inconstitucionalidad”.

Destacó que por primera vez se evitará la compra o coacción del voto a través de la entrega de monederos electrónicos o tarjetas de débito.

“Por primera vez se suprime o prohíbe que se haga uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago que servían para coaccionar o comprar el voto el día de la jornada electoral, también se reconoce constitucionalmente que no pueden ya el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral de la Federación imponer penalidades o impedir o negar el registro a candidaturas sin que haya más allá los requisitos que constitucionalmente están señalados para participar”.

Así mismo refirió que con la reducción en el presupuesto del INE se permitirá un ahorro de poco más de cinco mil millones de pesos en el primer año, además de suprimir duplicidad de funciones y reducir de 300 oficinas distritales a 264, por último comentó se reconoce que los migrantes en el exterior podrán votar por internet no sólo con credencial de elector sino también con su pasaporte, garantizando mayor secrecía y se sientan bases para que en próximos procesos electorales se pueda utilizar el voto electrónico.