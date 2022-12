Tras rechazo a reforma constitucional de AMLO, Morena aprueba Plan B

Sin el respaldo de la oposición, esta madrugada Morena y sus aliados del PT y el PVEM aprobaron en fast track, pues le dispensaron todos los trámites, al llamado Plan B, o Plan C, es decir, la iniciativa que llevó el Secretario de Gobernación desde la mañana de ayer y que modifica diversas leyes en materia electoral para acotar de manera administrativa y económica al INE y el Tribunal Electoral, con 267 votos a favor y 219 en contra.

Los legisladores del PRI, PAN, PRD y MC abandonaron el salón de Plenos, pero votaron a distancia en contra de dicha iniciativa que ya fue turnada al Senado. El panista Humberto Aguilar la calificó de un capricho y un cúmulo de resentimientos del presidente López Obrador que los morenistas aprueban como borregos sin conocer bien a bien su contenido.

"Estas iniciativas son producto del rencor, del odio y de la falta de reconocimiento a la autoridad electoral, ustedes solo saben obeeeeedecer, sí la van a sacar adelante, ustedes no legislan solo obedecen y son empleados del Secretario de Gobernación".

Los panistas colocaron un cubrebocas con la frase "Qué hable México". Mientras los de Morena les gritaron fuera, fuera, traidores.

La iniciativa que fue modificada de última hora a petición del PT y el Partido Verde, establece modificar las fechas del proceso electoral para que inicie a finales de noviembre del año previo a la elección y que el cómputo de los votos inicie a las 6 de la tarde del día de la jornada electoral y no después.

Además, evitar la indebida intervención del INE y el TEPJF en la vida interna de los partidos, garantizar el voto de las personas que se encuentran en prisión preventiva y los discapacitados, además de establecer el voto de mexicanos en el extranjero vía internet.

Contempla algunas propuestas del PT y el PVEM para transferir votos entre los partidos que integran coaliciones para evitar la pérdida de su registro. Y la posibilidad de utilizar sus remanentes de otros ejercicios fiscales, es decir, hacer uso de ahorros para utilizarlos en lo que más les convenga.

La morenista Graciela Sánchez dejó claro que los consejeros del INE no podrán ganar más que el Presidente de la República. Y contempla compactar la estructura del INE para lograr ahorros por 3 mil 600 millones de pesos, con la fusión de varias áreas administrativas.

"Se instituye cumplir el mandato del artículo 127 constitucional para que las percepciones de los consejeros y magistrados electorales sean inferiores al salario del Presidente de la República. También se compacta el calendario del proceso electoral para racionalizar recursos y reducir la burocracia"

En el caso de las infracciones a partidos y candidatos se modifican las sanciones exorbitantes y desproporcionadas, como la cancelación de candidaturas, para hacerlas proporcionales y equitativas a la conducta cometida.

Plantea que no se consideren propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas con cargo al presupuesto público.

Considera infracciones a los partidos políticos que difundan propaganda electoral que contenga calumnias y difamaciones, contra personas, partidos políticos o contra los gobiernos emanados de éstos.

En los casos de rebase de topes a los gastos de campaña, la sanción será de un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior.

Al respecto el diputado de MC, Salomón Chertorivski, alertó que esta propuesta invade la competencia de la Constitución por lo que será impugnada ante la Corte.

"No podemos convalidar esta reforma espuria, este trámite vergonzoso, si aquí la votan a favor, les anticipo que en el Senado no se dispensarán los trámites y si se llega a votar a favor en el Senado, nos vemos en la Corte".

En respuesta el diputado de Morena Leonel Godoy rechazó que tengan éxito las impugnaciones de la oposición pues se cuidó muy bien no invadir la esfera constitucional.

Esto ocurrió la madrugada de este miércoles, pero horas antes, el Pleno de la Cámara de Diputados rechazó la iniciativa constitucional de AMLO en materia electoral, tras cinco horas de intenso debate.

Pese a que Morena tuvo más votos, no alcanzó la mayoría calificada de 334 sufragios para aprobar la reforma constitucional en materia electoral, por lo que fue rechazada por el Pleno, ya que solo logró 269 votos a favor.

La diputada de Morena Adela Ramos se sumó a la oposición y votó en contra del dictamen, mientras el también morenista Carlos Noriega votó en abstención.

Una vez más la oposición impidió la aprobación de una reforma a la Constitución propuesta por el presidente López Obrador y lo hizo en medio de algunas consignas como: no pasó, no pasó la reforma no pasó. Y quieren llorar, quieren llorar.

Mientras que los legisladores morenistas gritaban el INE sí se toca, se toca y se retoca, además del consabido "es un honor estar con Obrador".