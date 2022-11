El Legislativo no aceptará presiones por Reforma Electoral: Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, afirmó que el Poder Legislativo en la discusión y aprobación de la reforma electoral debe ser responsable.

Se debe actuar, dijo, "con prudencia, con sensatez, no puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie".

El presidente de la Junta de Coordinación Política reiteró que el Senado en este tema va a actuar con mucho cuidado, "no va a precipitarse, va a tomar su tiempo y vamos a revisarlo, cualquier modificación a leyes ordinarias o cualquier modificación constitucional, con mayor razón".

Anticipó que, según los tiempos, en la Cámara de Diputados la reforma electoral se discutiría entre el 29 y 30 de noviembre próximos, pero no alcanzaría la mayoría calificada y enseguida se presentaría el plan "B" que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Comentó que el plan "B" no podría ser "peor" que la reforma constitucional, porque el artículo 41 de la Carta Magna está sobrerregulado, "es el artículo con mayores candados en la historia del país, entonces no es tan fácil que vayamos a una legislación ordinaria, no observando los principios constitucionales".

"El Legislativo debe actuar con prudencia, con sensatez. No puede precipitarse ni dejarse presionar de sectores ni de nadie. El Legislativo debe actuar con ponderación, en razón del interés nacional. El Legislativo debe ser un auténtico control de los otros poderes. El Legislativo debe ser un equilibrio real entre los poderes. Un papel fundamental del Legislativo es ser un contrapeso de los órganos del Estado, de los otros dos poderes y de los órganos autónomos y no puede el Legislativo abandonar su papel mediador de un ente neutro, de un ente sereno y sensato que pueda generar condiciones de gobernabilidad", destacó.

Por su parte, Miguel Ángel Mancera, coordinador de Morena, reiteró que en este momento no se necesita una reforma electoral.

"No debería de hacerse en este momento, es que no debe experimentarse cuando estamos de cara a una elección presidencial. Entonces, no debería de hacerse, seguramente va a seguir habiendo polémica, pero bueno desde el punto de análisis constitucional estaremos muy atentos"

Ricardo Monreal confió en que la sensatez prevalezca pues no se puede legislar una ley secundaria o reglamentaria sin haber modificado la Constitución y este asunto no habría ministro de la Corte que votara a favor de la constitucionalidad o de una norma que infringe la disposición constitucional.

Consideró que el INE medianamente ha cumplido con su trabajo y hace falta mejorar el desempeño individual de algunos consejeros, así como de algunos órganos electorales en los estados y de algunos funcionarios con responsabilidades claves, así como el financiamiento.