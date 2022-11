Se registra alza en casos de Covid-19 en México por invierno: SSA

Luego de casi cuatro meses a la baja, los contagios y hospitalizaciones por Covid en México y en el mundo comienzan a aumentar, fue lo que advirtió el subsecretario de salud, Hugo López Gatell.

Desde Palacio Nacional el funcionario explicó que en el caso de nuestro país hace tres semanas comenzaron los incrementos progresivos, aunque lentos, de los casos por Coronavirus.

“Aproximadamente desde la semana 43 ya no siguió reduciéndose el número de casos y en la 45 en estar momento estamos en la semana 48 empezó un incremento progresivo pero afortunadamente el incremento no es acelerado es mucho más lento en las últimas cinco semanas, por su parte el indicador de ocupación hospitalaria aumentó de tres a cuatro por ciento para las camas generales y las camas con ventilador se mantienen estables, esto lo que revela es que los pacientes que están hospitalizados aunque tienen alguna razón médica para serlo, no son pacientes críticamente enfermos”.

Del 23 de octubre al 26 de noviembre el número de contagios pasó de 401 a 737 manteniéndose de una a dos defunciones. En este escenario López Gatell explicó que se mantendrá la aplicación de vacunas y sus refuerzos.

En la semana 43, la tendencia a la baja en el número de casos de #COVID19 se revirtió y en la semana 48 observamos un crecimiento progresivo que no es acelerado. Pese a ello el incremento ha sido mínimo. 1/2 pic.twitter.com/HuJ9jx2iqy — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) November 29, 2022

“Tenemos 84% de cobertura general para toda la población de cinco años en adelante, 91 para personas adultas, 64% para adolescentes de 12 a 17 años y tenemos ya 60% en la cobertura de niñas y niños de 5 a 11 años, continuaremos vacunando, todavía falta que se complete el uso de las vacunas pediátricas, el uso de vacunas de 5 a 11 años, tuvimos la recepción de más de 4 millones de dosis la vacuna Abdala, una vacuna altamente efectiva”.

Respecto a lo que ocurre en el mundo, enfatizó que únicamente la región de Oceanía tiene un incremento sostenido, por lo que dijo, no se debe descartar que en México pueda darse un mayor incremento.

Por cierto que sobre el avance del Programa IMSS Bienestar para garantizar de seguridad social en la población, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, indicó que la productividad de atención se ha incrementado en los estados donde se ha intervenido por lo que detalló que en lo que va del año se han contratado mil 444 médicos especialistas y generales y más de 200 personas en enfermería, y 412 médicos cubanos que siguen apoyando.