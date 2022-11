Contempla AMLO a Sheinbaum, Jesusa y ciudadanos en primera fila de marcha

En la marcha del domingo habrá miles de acarreados celebrando, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador al brindar más detalles sobre la movilización que encabezará del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario reiteró que se prevé que en la marcha primero exista una organización de contingentes por estados que lideren los gobernadores pertenecientes al movimiento de Cuarta Transformación, eso sí reconoció en primera fila, lo acompañarán la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum y Jesusa Rodríguez, propuesta como embajadora de México en Panamá.

"La primera fila tres ciudadanos de los que han estado con nosotros de tiempo atrás va a estar Jesusa, la estoy invitando, va a estar la Jefa de Gobierno pero voy a invitar a dos ciudadanos más que iniciaron este movimiento, que siempre digo no es de un solo hombre o de un grupo sino es de millones de personas, van a estar sí Adán, no sé si a la izquierda o a la derecha pero van a estar ahí, Marcelo, los representantes del movimiento en las cámaras, que van a ser invitados, los representantes tanto de diputados como senadores, muchos gobernadores están invitados todos".

Nuevamente ironizó sobre el número de "acarreados" que llegarán a la marcha y dijo a pesar de los aguafiestas, será un día de celebración.

"Entonces vamos a organizarnos bien porque es una fiesta y claro que hay como en toda fiesta, aguafiestas pero no pueden detener un festejo que tiene que ver con la transformación de México porque no se había visto, ya llevamos como mil encuentros como este".

Y tras días recomendando llevar el sombrero, la guitarra y evitar el alcohol antes, este viernes reiteró el llamado a sus seguidores a no caer en provocaciones durante la marcha a la que calificó como una festividad de la democracia.

"Es muy importante la movilización y no caer en provocaciones y no actuar con violencia por eso quien se tapa la cara y tira un petardo y trae un soplete pues qué van a transformar, nada, así no es".

Negó que el gobierno federal o cualquier otro vaya a destinar recurso alguno para el desfile que tiene como objetivo apoyar el trabajo de la cuarta transformación.

"Se le deja a la gente, pero es la celebración de la cuarta transformación, el avance en la transformación de México, no hay gasto cada quien se paga sus gastos, ni un centavo del presupuesto, la gente pues coopera y compra sus boletos y seguramente van a rentar autobuses pero del presupuesto ningún centavo".

Recordó que en esta marcha estarán incluidos grupos de migrantes y organizaciones sociales, además de maestros, legisladores locales, electricistas, petroleros entre otros.