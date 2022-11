Se continúan definiendo los detalles de la marcha que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo, con motivo de su cuarto año de Gobierno y para celebrar la implementación de la Cuarta Transformación.

Desde Palacio Nacional el Primer Mandatario explicó que algo que ya decidió es que en el mensaje que dará al culminar el desfile, dará a conocer la definición del modelo de gobierno que ha implementado, enfatizando no es neoliberalismo ni comunismo.

“Dar a conocer los avances de la transformación y voy a hacer algo que no he hecho, lo adelanto muy breve voy a definir cómo podríamos delimitar teóricamente el modelo político, económico y social que estamos llevando a cabo porque no es desde luego neoliberalismo, tampoco es como dicen nuestros adversarios, populismo”.

Aprovechó para dar recomendaciones entre los que planean acudir, sobre todo descanso y nada de alcohol.

“La conmemoración del día domingo, son tantos los acarreados que ya no hay camiones, la gente está entusiasmadísima, pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos, eso sí con mucho cuidado, despacio que manejen, que descansen un día antes bien, y nada de alcohol”.

López Obrador dijo que se busca que los contingentes marchen por estado encabezados por gobernadores de cada entidad y en orden alfabético.

“Vamos a procurar que nos organicemos por estado y para que no haya preferencia para nadie, y todos estemos juntos, que sea por orden alfabético, pedirle a las autoridades que van a venir porque es una conmemoración todos los que han participado en movimiento de transformación pero no nos reservamos el derecho de admisión, sólo para violentos, provocadores, mal hablados”.

Aunque dijo él estará acompañado por su familia descartó que pudieran estar a su lado todos sus hijos.

Por último el jefe del Ejecutivo negó que el plantón de los maestros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) afecte el movimiento, incluso aseguró se van a sumar a la fiesta.