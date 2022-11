Advierte COPARMEX “marcaje personal” a legisladores ante reforma electoral

El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) José Medina Mora Icaza, advirtió que el organismo que preside hará marcaje personal a los legisladores para que no aprueben la Reforma Electoral que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador

En conferencia de prensa para la presentación de la Estrategia Nacional en Defensa de nuestra Democracia y del INE ciudadano, el dirigente patronal reiteró en términos futboleros que la pretensión del Ejecutivo Federal está fuera de lugar y además no es el momento adecuado para implementarla porque afecta la estabilidad democrática y tiene efectos económicos en la inversión del país.

"Vamos a hacer un marcaje personal a los diputados de todos los partidos políticos, los convocaremos desde cada uno de los estados a los que pertenecen los diputados federales precisamente para tener este diálogo, hacerles ver los argumentos por los cuales consideramos que tanto la reforma constitucional como las reformas en las Leyes Secundarias están fuera de lugar no es el momento de cambiarlas porque funcionan bien y también la importancia de conservar la neutralidad del árbitro electoral en esta caso el INE".

A pregunta expresa de cuándo sería el momento idóneo para llevar a cabo una reforma de tal envergadura, Medina Mora Icaza señaló que el momento sería durante una elección intermedia.

"Cuándo es el momento, nos parece que la próxima administración dar un tiempo de discusión amplio a cada una de estas iniciativas en donde se pueda escuchar la voz de la ciudadanía y donde se puedan consensar estos cambios y sobre todo una vez aprobados en el Poder Legislativo sean probados en una elección intermedia, ese es el momento es la manera en que podemos seguir avanzando en la democracia", enfatizó el líder de los patrones de México.

Medina Mora Icaza dijo que la marcha en defensa del INE el pasado 13 de noviembre demostró entre otras cosas que la ciudadanía estamos atentos, preocupados y por eso condenamos enérgicamente el ataque al INE, la marcha, una de las voces que exige se respete al INE y que se expresó en libertad y con respeto conminando a los legisladores a no aprobar ninguna reforma electoral, demostró que somos conscientes de que una reforma puede ser necesaria pero que no es el momento, el sistema electoral mexicano funciona y funciona bien no hay para que moverle en este momento, finalizó.