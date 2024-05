Aunque me relacionen con AMLO, yo me siento orgulloso del camino andado: Álvarez Máynez

Al acompañar el arranque de campañas de candidatos locales de Movimiento Ciudadano a diputaciones locales, federales y senadurías el abanderado presidencial de este partido Jorge Álvarez Máynez, aseguró estar orgulloso del camino que ha andado, aunque lo relacionen con actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador

“Cuando me querían sacar eso los del PRI, cuando querían sacar que yo defendí a Andrés Manuel en el desafuero, que yo luché contra la Ley Televisa, que luche al lado de López Obrador por muchos años y me querían sacar una foto ahí, de hace más de 20 años yo la subí, y le dije a la gente que nos sigue a muchos jóvenes que a lo mejor no saben esa historia, que yo me siento orgulloso del camino que he andado de las rutas que he trazado de las luchas que he dado”, replicó Máynez. —

Agregó que lo que más le da gusto es que hay mucha gente que identifica que una cosa es López Obrador y lo que ha hecho y que su partido lo ha impulsado toda la vida como el aumento al salario y los programas sociales, y otra muy distinta el compromiso que hizo público de que de llegar a la presidencia el salario mínimo va a ser de 10,000 pesos mensuales, aseguró el abanderado del movimiento naranja.

“Pero mucha gente sabe que una cosa es López Obrador y otra cosa muy distinta son los gobiernos locales, los gobiernos municipales de Morena, que han salido muy malos, que son de gente que se quiere colgar de esos programas que la gente recibe y agradece, y que la gente además no se quiere conformar con el presente que sabe que este país, que este estado merece una nueva visión de seguridad de pacificación de prosperidad de igualdad de oportunidades y lo vamos a lograr”, aseguró el llamado Caballo Naranja.

Ya entrado en gastos y en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo este miércoles 1 de mayo, Álvarez Máynez aseguró que la única campaña cercana a la clase trabajadora es la de su partido Movimiento Ciudadano.

“Hoy es 1 de mayo y la única candidatura que está con la clase trabajadora es la nuestra, ustedes lo vieron en el debate, yo planteé los temas y hubo quien dijo no, primero yo voy a ir y le voy a preguntar a los que me patrocinan la campaña, y luego ya veo que te contesto, no, porque además no se trata de que peleen trabajadores con empresarios, mejores derechos laborales y mejores salarios, también va a ser más productividad, también le va a ayudar a los empresarios a los que vamos a beneficiar, también con una mejor política a salir adelante”, prometió Máynez.

Este jueves el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano dialogó con estudiantes del Centro Universitario de la Costa, Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Jalisco y por la tarde noche estará con los candidatos locales con Pablo Lemus y Ramón. Guerrero “Mochilas”.