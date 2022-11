AMLO no insistirá en llamado para aprobar Reforma Electoral

Mantiene el presidente Andrés López Obrador su convicción de enviar al Congreso una iniciativa de reforma a la Ley Electoral al considerar que la oposición no permitirá la modificación constitucional que plantea su proyecto de Reforma Electoral.

Durante la mañanera fue cuestionado sobre el costo político que significaría para el Partido Revolucionario Institucional si brindara sus votos por el planteamiento gubernamental sin embargo, el Primer Mandatario señaló que lo que prevalece es el interés de partidos que no quieren reducción de diputados y senadores o de los recursos para el INE e institutos políticos.

“Ellos no quieren aprobar la reforma qué es lo que no quieren, que se reduzca el presupuesto, ¿qué es lo que no quieren? que en ves de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que todos sean electos de manera directa, qué es lo que no aceptan? Que los consejeros del INE y a los magistrados del tribunal electoral los elija el pueblo y no los partidos. Qué es lo que no aceptan de que ya no ganen tanto los funcionarios del INE, que se ahorre entonces eso no lo aceptan”.

Recordó que su propuesta de modificación para evitar infringir la Constitución buscará evitar grandes costos en elecciones y eliminar la compra de votos. López Obrador acusó a la oposición de engañar a la gente al decir que se quiere eliminar al Instituto Nacional Electoral por lo que aseveró debe darles vergüenza a quienes implementaron esa campaña, y quienes las pagaron además de quienes la creyeron ante ello pidió, leer su propuesta.

“Por honestidad y de orgullo deberían de leer la reforma y tener el valor civil para decir, me engañaron, me equivoqué, me cae tan mal el Presidente que ya creo cualquier mentira, no, no, pero no razono, estoy ya dominado por la pasión para no decir por el odio”.

Incluso consideró como “bien” que ya no se lleve por ahora a cabo la reforma constitucional pues dijo, se presentará la legal.

El jefe del Ejecutivo Federal consideró que la oposición piensa que al quedarse con el INE podrán contar con un instrumento para el fraude, aunque sentenció están completamente equivocados porque la gente ya no acepta estos actos.