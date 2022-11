Perro del infierno: Nueva variante Covid; los síntomas y formas de contagio

El COVID-19 acumula diversas variantes que han mermado, en mayor o menor medida, la recuperación total de varios países. A lo largo del tiempo se han conocido varias alteraciones del coronavirus y, la última de ellas, tiene un curioso nombre: "perro del infierno", en referencia a la mascota Hades, dios del infamando en la mitología griega. El can tenía como misión resguardar las puertas del infierno.



Su nombre real es BQ.1, una nueva variante de Omicrón de Covid-19 . Sin embargo, usuarios en redes sociales han decidido nombrarla "perro del infierno".

La variante BQ.1 solamente ha sido reportada en algunos países del mundo, pero el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señaló que para mediados de noviembre y principios de diciembre podría ser responsable de más del 50% de las infecciones por SARS-CoV-2 y de más del 80% para principios de 2023.

Síntomas de la variante "Perro del Infierno"

Los síntomas de esta nueva variante BQ.1 y sus subvariantes, produce los siguientes problemas de salud:

Dolor de garganta

Tos

Malestar general

Afonía

Diarrea

Secreción nasal

Medidas preventivas

Lavarse las manos constantemente.

Usar cubrebocas en lugares cerrados y espacios aglomerados.

Al estornudar cubrir la nariz y boca.

Utilizar gel antibacterial.

No tocarse los ojos con las manos sucias o constantemente.

En caso de presentar síntomas relacionados con una gripe acudir al médico o atenderla desde los primeros días.





¿Hay casos de la variante ‘Perro del infierno’ en México?

Hasta el momento las autoridades de salud de México no han registrado ni informado sobre casos positivos de la variante B.Q.1.1 o "Perro del infierno’" sin embargo, autoridades sanitarias internacionales ya comienzan a reportar los primeros casos; hasta el momento se ha ubicado en países de la Unión Europea tales como España, Francia e Italia, regiones en donde se espera que los contagios avancen entre noviembre y diciembre, respectivamente.

El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) anunció que ya colocó a la variante B.Q.1.1 como prioridad e interés para analizar su situación actual y crecimiento, con la finalidad de observarlo y tomar las acciones necesarias en caso de que así lo requiera la situación.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó en el mes de octubre que la variante BQ.1.1 se había hallado en pacientes de almenas 29 países. William Schaffner, MD, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt, comentó a la revista médica Prevention Health que hasta hace unas semanas los síntomas de la mencionada variante no son diferentes a la Covid-19. “Hasta ahora, no parecen producir una enfermedad más grave, aunque es temprano (...) No hay nada distintivo en sus síntomas que te diga que tienes una variante sobre otra”, explicó el profesor Schaffner.

En tanto, que el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas Anthony Fauci, informó a medios estadounidenses que los habitantes deben estar muy atentos y pendientes sobre sus síntomas y propagación de contagios, toda vez, que su “peligrosidad se relaciona con los medicamentos que controlan el virus y dan inmunidad”.