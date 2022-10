Reforma electoral no busca desparecer al INE ni al TEPJF: AMLO

El presidente López Obrador defendió su iniciativa de reforma electoral y aseguró que no pretende de eliminar al INE al TEPJF como asegura una versión que se divulga a través de una campaña de desinformación con la que quieren engañar a la gente con la frase "Yo defiendo al INE", impulsada por los corruptos de siempre, los que participaron en los fraudes electorales como Claudio X González y compañía .

"Aclarar a la gente porque hay toda una campaña desinformación, los que manejan el INE que son los conservadores corruptos, Claudio X González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia tienen una campaña engañando a la gente diciendo: Yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE".

Aseguró que la idea es que, haya una auténtica democracia que no siga el mismo modelo, corrupto y antidemocrático en el que los conservadores dominan a dichos órganos para hacer fraudes ya lo han hecho. Y porque mantener ese sistema si es realmente un retroceso, pues ahora resulta que los defraudadores y mapaches se erigen ahora como demócratas.

Insistió en que la reforma electoral no busca desaparecer al INE ni a los tribunales electorales.

"Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desparecer el órgano encargado de organizar las elecciones, eso no va a desparecer, ni tampoco el Tribunal encargado de calificar las elecciones. Lo que no queremos es que continúe este sistema antidemocrático, corrupto que está en poder de los conservadores, porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude hacia adelante como ya lo han hecho".

López Obrador recordó que a los consejeros los eligen los partidos quienes se reparten los cargos. Es más, rechazó que gracias al INE o al TEPJF haya democracia en México, pues estos órganos siempre benefician a los potentados y que él padeció mucho tiempo esa actuación hostil hacia los deseos del pueblo.

Dijo que apoya la postura de la CNDH respecto al INE, órgano que recomendó al Poder Legislativo la transformación del INE, al que calificó como instrumento de sabotaje de la voluntad del pueblo. López Obrador, dijo que en realidad los que critican a la CNDH es que no le perdonan a Rosario Piedra Ibarra que su hermano Jesus haya pertenecido a una organización que secuestró a un importante empresario en los años 70's.

El presidente aprovechó para felicitar nuevamente a Luis Inácio da Silva "Lula" por su triunfo electoral de este domingo, aseguró que se trató de unos comicios muy aleccionadores que enseñan que nunca más deben llegar al poder autoridades corruptas sin autoridad moral, insensibles a las necesidades del pueblo.

López Obrador se dijo sorprendido, de la rapidez de los resultados de la elección brasileña y hasta recomendó a los diputados de México que discuten la reforma electoral para hacer más baratos y eficientes los procesos electorales, vayan a checar si el voto electrónico de Brasil es lo que hace más funcional los resultados, "hay que copiar las cosas buenas", dijo.

"Ojalá ahora que se está discutiendo la reforma electoral, vaya una comisión de legisladores a Brasil a ver cómo es el sistema, si es el voto electrónico, o sea funciona, hay que copiar lo bueno: Estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente y rápido".

López Obrador hizo énfasis en que dos horas después del cierre de las casillas en Brasil ya se tenía más del 90 por ciento del cómputo, mientras que aquí hay que esperar hasta las once de la noche para tener resultados preliminares.