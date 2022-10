CNDH, en la basura con servilismo de su titular: María Marván

"Inaudita y de escándalo", así califico la ex consejera del Instituto Nacional Electoral, María Marván, la intervención de la Comisión de Derechos Humanos sobre la reforma electoral, "no se pueden leer más que a la luz del servilismo de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos", señaló

En entrevista para "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, Marván, dijo que "La comisionada no está respetando la Constitución, borra 32 años de historia", desde que se funda el IFE "diseñado por el PRI y para el PRI" que no tiene nada que ver con el INE de ahora.

No encuentro ninguna relación entre lo que dice, "hay un guiño al Ejército en un momento sumamente delicado de la historia política de México", "tomando el Enriquismo como pretexto para hablar de la falta de respeto a los derechos humanos". "Debemos reparar en porqué escoge ese movimiento electoral fallido", señaló.

Afirmó que "Lorenzo Córdova contestó creo que bien la CND" pues ésta dijo "tiene una prohibición constitucional para metese sen temas electorales, no porque no sean defendibles, sino porque para eso está el propio INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

"No tiene sentido es la recomendación y no se pueden leer más que a la luz del servilismo de la titular de la Comisión de derechos humanos que ha acabado por desaparecer la CNDH".

Y señaló que "La Comisión Nacional de Derechos Humanos se convirtió en brazo partidista que busca ayudar al poder ejecutivo a impulsar una reforma electoral", "busca regresar al Ejecutivo al que sea parte fundamental de la ecuación en la conformación de una autoridad electoral".

"La CNDH, dio "queda en la basura", por su falta de seriedad total y la no defensión de los derechos de los mexicanos a quienes son violados sus derechos electorales frente al Ejecutivo o cualquier otra autoridad".

Esta recomendación dijo, "es de escándalo", "no tenemos los mexicanos una Comisión de Derechos Humanos que defienda nuestros derechos frente a tropelías del Estado", concluyó.