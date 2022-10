AMLO desconoce si hay investigación vigente contra Felipe Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que desconoce si actualmente existe una investigación internacional por tráfico de armas en contra del ex presidente Felipe Calderón.

Había una investigación en contra de él por el operativo “Rápido y Furioso” pero no sé si está vigente, señaló.

“Pues no tengo yo más información que esta que es dominio público y si está probado que llevaron a cabo ese operativo. Se hizo una investigación en Estados Unidos y no sé si este vigente porque suele pasar que allá (en EU) dan carpetazo a asuntos que considera no convenientes”.

No se si se mantenga vigente o si ya le dieron carpetazo porque involucra a los dos gobiernos. “Yo no tengo más información sobre esto”.

López Obrador dijo que “seguramente” la Fiscalía General de la República debe saber que investigaciones hay abiertas”.

Estas declaraciones fueron hechas luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que a nivel internacional se investigaba al ex presidente por tráfico de armas.

Felipe Calderón respondió ayer que eso era mentira y que el secretario de Gobernación, buscaba desviar la atención sobre temas importantes como el hackeo del grupo Guacamayas al Ejército.