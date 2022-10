Podría México solicitar más visas humanitarias para venezolanos: AMLO

Prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno apoyará a los municipios que están recibiendo a los migrantes venezolanos procedentes de los Estados Unidos.

En su mañanera desde Palacio Nacional, el Primer Mandatario dijo que se está ayudando a los refugios habilitados en las fronteras norte y sur de nuestro país y recordó que el gobierno de Estados Unidos decidió otorgar 24 mil visas humanitarias y aunque aclaró, ya terminó el trámite para obtener una de ellas, dijo que de ser necesario, solicitaría más.

"Lo que se está pidiendo es que no se haga la travesía y en especial que si pasan por México pues ya no tendrían el derecho a esta visa temporal, pues hay que empezarlas a demandar y en la medida que se vayan otorgando y no alcancen pues yo estoy seguro que el gobierno estadounidense las va a ampliar y a todos pediríamos eso...

-México ¿lo propondría Presidente?

-Sí, pero que empiece a funcionar el mecanismo".

López Obrador dijo que este apoyo se concentrará especial en la región del Istmo de Tehuantepec, que es la zona que más migrantes venezolanos está recibiendo en estos momentos.

"Y esto también para desalentar la actividad de polleros o de traficantes de personas porque hay muchos que se dedican al tráfico de personas que cobran, engañan y ponen en riesgo a los migrantes, no les importa el que en la travesía sean asaltados, secuestrados, agredidos pero nosotros tenemos que cuidar los derechos humanos de los migrantes, apoyarlos y si se abre este mecanismo pues aprovecharlo, no decir no sirve o no va a alcanzar, no, vamos a que se agote el número, las 24 mil visas temporales y permisos y vamos porque se entreguen más"

El Jefe del Ejecutivo Federal insistió en decirse a favor del proyecto estadounidense que se regularice la entrada de migrantes de Venezuela con el mecanismo virtual, que mencionó pide entre otras cosas que haya otro venezolano en el país vecino que recomiende su ingreso, con esto dijo, los grupos venezolanos y de otros países, podrían dejar de ser víctimas de los abusos por parte de personas que se dedican a la trata de personas.