Asegura AMLO que el AIFA, es el mejor aeropuerto de América Latina

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es la mejor terminal aérea de América Latina.

Durante su diario diálogo circular matutino, como él mimso le llama, desde Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que el AIFA va a seguir creciendo conforme pase el tiempo, y que los críticos de dicha obra prioritaria del Gobierno de la Cuarta Transformación no quieren reconocer la importancia de dicho aeropuerto.

Recordó la ocasión en que una señora apareció en todos los medios porque estaba vendiendo unas doraditas que el le llamó tlayudas en el Aeropuerto Felipe Ángeles, y la criticaron como si eso afuese un pecado, al contrario dijo, y que no había cómo llegar, que se perdía la gente, que estaba vacío, que espantaban, que era la central avionera, no sé cuántas cosas, pero como se terminó el 21 de marzo, pues ahí va poco a poco, dijo.

“Es el mejor aeropuerto de América Latina, nada más que pasó el tiempo ya todo se va aclarando, eso sí, ya se quedan callados porque como no los caracteriza la honestidad, sino la hipocresía, ya no son capaces de decir ‘me equivoqué, ofrezco disculpas o no todo está mal y ya se están haciendo viajes del centro de la ciudad en 45 minutos, desde distintos puntos, al nuevo aeropuerto y va a seguir creciendo y creciendo", enfatizó.

Cabe recordar que el pasado 4 de octubre, el director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, detalló que desde su inauguración, el pasado 21 de marzo, la instalación aérea ha transportado a 317 mil 502 pasajeros luego de haber iniciado con tan solo 16 operaciones ahora, y que hasta el pasado 1 de octubre se han logrado un total de 66. Además, la afluencia pasajeros pasó de mil 204 desde el pasado 22 de marzo a cinco mil 626 pasajeros atendidos diariamente en la actualidad.