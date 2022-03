Misión cumplida... el AIFA al cien: AMLO

Con algunas promesas cumplidas y otras en proceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador presenció la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, lugar que fue escenario para reiterar el apoyo a su gobierno a poco más de tres semanas de la realización de la consulta de revocación de mandato

Mientras en la mañanera desde la Terminal Aérea, presumió que desde Palacio Nacional, al AIFA, llegó en menos de 40 minutos para la junta de seguridad, para la prensa el recorrido fue un tanto más complejo.

Y es que desde la semana pasada se aclaró que cada medio buscaría la forma de llegar al Aeropuerto, recomendando la renta de un camión cuyo costo fue de 689 pesos por reportero, dejando la cita a las 2:30 de la mañana, el tiempo de llegada fue de 45 minutos desde el monumento a la Revolución, para W radio fueron cinco minutos más dejando las oficinas de Tlalpan a las 3:20 de la mañana.

Antes de comenzar la mañanera, López Obrador fue testigo del primer vuelo desde el AIFA rumbo a Villahermosa, Tabasco, por la empresa Aeroméxico Conect, el cual tuvo un retraso de 23 minutos. Posteriormente ya en la conferencia matutina el Primer Mandatario reconoció las faltas en obras para llegar al Aeropuerto como la ampliación del Tren Suburbano, sin embargo enfatizó, el Aeropuerto está al cien.

Resaltó la ampliación de la autopista Ciudad de México a Pachuca pasando de cuatro a ocho carriles, previamente el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo comentó que se tiene listo el Mexibus que saldrá de Ojo de Agua, en el caso del Distribuidor Principal de Acceso que conecta al Circuito Exterior Mexiquense, tiene cuatro movimientos para poder entrar y salir desde la región de Zumpango y Querétaro, Naucalpan y el poniente del Valle de México, así como de Texcoco y la Ciudad de México; sin embargo mencionó aún faltan dos. A pesar de ello y que durante la mañana el baño dedicado al cine mexicano careció de agua para lavarse las manos, López Obrador aseguró misión cumplida mientras habló de la visita a otra de las obras de su gobierno, el Tren Maya.

Mientras tanto el secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, explicó que se tendrán 20 operaciones en este día, para trasladar dos mil 22 pasajeros.

Detalló que las operaciones este lunes concluirán a las 19 horas. Y aunque no fue tema central de este lunes, aseguró que el próximo 10 de abril participará en la consulta de revocación de mandato en su calidad de ciudadano, asunto que no pasó desapercibido en el aeropuerto pues en uno de los accesos un grupo de simpatizantes con mantas en mano gritaron el clásico es un honor estar con obrador, algo que se repitió al regresar a terminal aérea tras visitar la Torre de Control para observar el aterrizaje del vuelo de Volaris procedente de Tijuana. Aunque no hizo uso de la palabra, no faltaron las selfies y los gritos de si se pudo.

Durante los mensajes la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum llamó a los adversarios visitar el proyecto, en tono de apoyo, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad agradeció al Jefe del Ejecutivo Federal porque aseguró que con el AIFA habrá mayor desarrollo de la entidad.

El general, Gustavo Vallejo, encargado de la construcción recordó que fueron 886 días de trabajo que la pandemia no detuvo y que afirmó, queda lejos de la corrupción manteniendo el costo de 74 mil 500 mdp.