Diputados de oposición dudan del papel que jugará Raquel Buenrostro

El nombramiento de Raquel Buenrostro como nueva Secretaria de Economía, en sustitución de Tatiana Clouthier, generó diversas reacciones entre los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados.

En entrevista vía telefonica, el coordinador de los diputados del PRD, Luis Espinosa Cházaro, calificó de un error el nombramiento del presidente Lòpez Obrador ya que Raquel Buenrostro además de ser una de las funcionarias "duras" del gobierno no es una experta en negociaciones comerciales.

"Se equivica el Presidente porque peinsa que con ella puede negocoiar en otras condiciones del T-MEC, pero son nuestros principales socios comerciales y aunque hay que tener un trato de iguales, pues no se puede mandar a alguien que no negocia sino impone, ese es su estilo, a negociar algo sobre todo en el que México es el que está en falta. En todo caso caso haría falta un experto que conozca de negociaciones internacionales y ese no es el perfil de Raquel Buenrostro".

La nueva secretaria de economía tendrá la encomienda de renegociar varios tratados pendientes, las consultas del T-MEC, la inflación y el pobre crecimiento económico del país.



Le deseamos éxito y concedemos responsablemente el beneficio de la duda. — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 7, 2022

Y un poco más cauto, el jefe de los diputados del PAN, Jorge Romero, escribió un mensaje en redes sociales en el que deseó éxito a la nueva funcionaria sobre todo en las negociaones del T-MEC.

En contraste, en un mensaje vía Twitter, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, llenó de elogios a la nueva Secretaria de Economia,

El presidente @lopezobrador_ designó a Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía. Una buena noticia, se trata de una servidora eficaz, inteligente y con grandes cualidades. Da tranquilidad y certeza en el sector y tiene todo nuestro apoyo. pic.twitter.com/p9EAd7vV7t — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) October 7, 2022

"El presidente@lopezobrador_designó a Raquel Buenrostro como nueva secretaria de Economía. Una buena noticia, se trata de una servidora eficaz, inteligente y con grandes cualidades. Da tranquilidad y certeza en el sector y tiene todo nuestro apoyo".