La tarde de este 28 de septiembre, el actor Alfredo Adame recibió una golpiza afuera de su casa.

De acuerdo a los testimonios de unos vecinos, Adame estaba grabando con su celular a dos personas que acababan de recibir disparos cerca de su domicilio al sur de la Ciudad de México y los familiares de las víctimas lo golpearon por su acción.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al lugar donde había un policía sin vida y una mujer lesionada; ahí detuvieron a los agresores del conductor.

La versión de los agresores recalcó la de los vecinos, mientras que Adame ha compartido un video donde da su versión de los hechos y menciona que "sólo quería ayudar" y que él se convirtió en una víctima colateral.

Adame también contó para un medio televisivo cómo ocurrieron los hechos:

“Me acerco a la puerta de mi casa, llega un cuate con una mujer con un balazo en el hombro. Yo pensé que quería que los dejara pasar, entonces se bajó el cuate y se acercó muy cerca de mí y le dije ‘oye te puedo ayudar en algo’ y me dijo ‘tú lárgate de aquí hijo de la chin… pinche chismoso’ y me tira un trancazo y lo evado, me da una patada. Entonces se voltea, le meto una patada y llega otro por atrás y me avienta un puñetazo… tengo una herida de seis u ocho puntadas y posiblemente la retina me la desprendió”.

