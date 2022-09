Aprueba Cámara de Diputados eliminar Horario de Verano

Con algunas modificaciones sobre todo del PAN, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 445 votos a favor, 8 en contra y 33 abstenciones, y sin gran debate, la propuesta del presidente López Obrador de eliminar el Horario de Verano que se aplica en México desde hace 26 años.

La minuta no incluye a los municipios de los estados fronterizos, además se permitirá a los diputados locales de cada una de las entidades federativas de todo el país, modificar sus leyes según convenga y así proponerlo al Congreso federal lo que logró un mayor consenso entre los legisladores de San Lázaro.

Con excepción de los legisladores de MC que votaron en abstención, la minuta fue aprobada por los diputados de Morena, PAN, PT, Partido Verde, PRD, y algunos del PRI, ya turnó al Senado para que haga lo propio y se prevé que entraría en vigor el próximo 30 de octubre, es decir, a partir de esa fecha, ya no habrá cambio de horario cada 6 meses.

De acuerdo con datos gubernamentales en una encuesta realizada en mayo pasado el 71.4 por ciento de las personas consultadas se pronunció por mantener un solo horario durante el año. Incluso, en la exposición de motivos se señala que el ahorro económico por la aplicación del Horario de Verano en la administración pública federal equivale a solo 76.8 millones de pesos.

Al fundamentar el dictamen, Manuel Rodríguez González, presidente de la Comisión de Energía, señaló que frente al tema económico se ponderó el de la salud, ya que el ahorro es ínfimo, apenas de centavos por día para los usuarios de energía.

En apoyo a la propuesta se manifestó la diputada del PRD, Olga Luz Espinosa.

"Porque hay estudios que han determinado que los más perjudicados con el Horario de Verano son las niñas y los niños de educación inicial hasta secundaria, porque sufren trastornos de sueño y también trastornos alimenticios, por eso esa iniciativa va más allá de los interese de cualquier partido o grupo parlamentario".

En tanto el panista, José Elías Lixa, se congratuló que la mayoría morenista haya aceptado algunas modificaciones a la propuesta de López Obrador para que cada entidad pueda determinar su propio horario.

"Hoy como yucateco me siento profundamente agradecido de que mi estado pueda entrar a partir de su congreso estatal a consultas y foros que permitan que los yucatecos tomemos nuestra propia decisión. Porque la realidad de Yucatán no puede decidirse desde el centro, o nos pregunten la hora y que cada uno pueda decir que es la hora de su estado, a mí me va a dar gusto decirles es la hora en Yucatán".

Pero para los diputados de Movimiento Ciudadano que votaron en abstención, el modificar o no el Horario de Verano es irrelevante, el legislador Sergio Barrera cuando el Congreso federal debe atender otros asuntos muchos más importantes que sufre el país.