Justificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión de otorgar la prisión domiciliaria al narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, por su delicado estado de salud.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional, el primer mandatario aclaró que esto no implica que el también llamado “Jefe de jefes” vaya a quedar en libertad.

“No sé cómo esté la cuestión jurídica pero el informe que me presentaron sobre su estado de salud sí me convenció de que sí necesita un tratamiento que no se puede dar en el reclusorio porque son muchas enfermedades, tampoco es dejarlo en libertad es que este cumpliendo con su condena en casa de familiares con un brazalete y con vigilancia pero que puedan estar los familiares llevando médicos y atendiéndolo”.

El Jefe del Ejecutivo Federal dijo desconocer la apelación que la Fiscalía General de la República, hizo a este fallo pero reiteró que Félix Gallardo estaría bajo todas las medidas de seguridad en la detención domiciliaria.