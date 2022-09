Plataforma Nacional de Transparencia, objeto de 10 mil ciberataques en 2021

Del 20 al 25 de septiembre del 2021 la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) fue objeto de más 10 millones de ataques cibernéticos tanto internos como externos. Por lo que se interpuso una denuncia ante la FGR, informó en conferencia de prensa la comisionada del INAI Norma Julieta del Río Venegas.

Al encabezar el Primer aniversario del SISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia, la comisionada del INAI refirió que a pesar de lo anterior, la plataforma nunca fue vulnerada, pero afirmó que dichos ataques fueron hechos con toda la intención de acceder a la información que resguarda aunque no quiso atreverse a afimar que éstos tuvieran fines políticos.

"Que los ataques eran de ocho a seis-seis y media de la tarde, los intentos de ataques entonces ya el área de tecnología nos avisaba y nos decia ya está, entonces y lo que decimos ahí están los números hablamos con elementos, sí alguien está boicoteando a la Plataforma Nacional de Transparencia son horarios de oficina; en el tema político no se quién esté detrás de estos ataques, no se quién no quiere que funcione la plataforma o no sé quién quiere que al INAI le vaya mal", acusó Del Río Venegas.

Durante su exposición la comisionada del IANI refirió que los lugares dentro del país donde se identificaron las IPs de los atacantes fueron Oaxaca, Monterrey, Jalisco, Chihuahua, Tlaxcala, Baja California, Quintana Roo, Sonora y Tamaulipas, y fuera de él la India, Rusia, Holanda, Irlanda, Austria y Vietnam.

También en el presente año se identificaron alrededor de 59 millones de intentos de ataques dirigidos a la PNT y pero se activaron los protocolos de seguridad aunque esto aunado a la gran cantidad de peticiones de información ocasionó lentitud en la plataforma, pero reiteró, la base de datos nunca fue vulnerada porque además se aplicó el captcha como nueva medida de seguridad.

En cuanto a los temas más solicitados de interés público en la PNT la comisionada hizo un recuento del Top 5 más consultados:

"Cuáles son los temas de interés público en la plataforma bueno, el Tren Maya aquí está cuántas ocasiones ha solicitado o buscado en el Sistema de Información Pública cuántas solicitudes tiene ahorita y cuántas quejas al respecto aquí están los totales 120 mil 712; la Refinería Dos Bocas también es de los temas del Top 5 más solicitados en la PNT y consultados; el Aeropuerto Felipe Ángeles aquí tiene los números y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec", refirió Julieta del Río.

Entre los sujetos obligados de la federación con más recursos de revisión destacan la COFEPRIS con mil 629 recursos; TELECOM con mmil 409 recursos; el IMSS con mil 201 recursos; la Secretaría de Salud con 640 recursos y la FGR con 396.