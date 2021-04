Que no se cometa un daño irreparable con datos biométricos: INAI

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará si es constitucional o no el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía, así lo señaló el comisionado del INAI, Adrián Alcalá, quien espera que no se cometa un daño irreparable con los datos biométricos de los ciudadanos.

En el espacio de "Así las Cosas" con Gabriela Warkentin y Javier Risco, el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales confirmó que será presentado un recurso de inconstitucionalidad por la reciente aprobación de PANAUT, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que determine si esta reforma es constitucional o no, detalló que el INAI cuenta con la facultad de defender los derechos fundamentales, cuando considere que éstos pueden ser vulnerados.

Alcalá señala que a todos nos debe importar esta inscripción al padrón de telefonía, que será obligatoria a partir de que entre en vigor este padrón para todo aquel que cuente o requiera una linea celular, ya sea de renta o de prepago en que que se tienen que proporcionar además de datos personales, los datos biométricos, pues de no dar la información completa, de manera inmediata se cancela la línea.

Sin embargo, dijo el INAI observó la limitación del consentimiento que con este padrón no es libre y voluntario, además advirtió que los datos biométricos son únicos y que aún sea un solo dato, "debe estar justificado el por qué lo vas a recabar, para qué lo vas a recabar y cómo va a contribuir esta recaudación de datos a efecto de inhibir la delincuencia organizada, los secuestros, las extorsiones, razones por las que se crea el padrón".

Por ello reitera que "la ley no es clara al señalar cuáles son los datos que se van a recabar y el tratamiento que se les dará y enfatizó en que hay que tener conciencia de que cualquier empresa o tienda de conveniencia que venda celulares tiene la facultad de recabar los datos, no hay opción de dar o no tus biométricos si quieres tener un celular, por lo que se debe tener la certeza de que no serán vulnerados".

El comisionado señala que “hay una base de datos de 90 millones de usuarios, por lo que empresas, concesionario y tienda de conveniencia debe tener la capacidad para resguardarlos para que no se cometa un daño irreparable a la base de datos”.

Por ello se presentará el recurso de inconstitucionalidad, pues aunque los ciudadanos pueden presentar un recurso de amparo, la sentencia solo beneficia a quien acude a ello, concluyó.