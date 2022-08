Confirma AMLO recibir solicitud de E.U. para extradición de Caro Quintero

Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya recibió la solicitud formal del gobierno de Estados Unidos para extraditar al capo del narcotráfico Rafael Caro Quintero, detenido el pasado 15 de julio.

Así lo dio a conocer el Primer Mandatario durante la mañanera al comentar que la Cancillería y la Secretaria de Gobernacion son las instancias que tienen los detalles y la solicitud de extradición al igual que la Fiscalía General de la República. López Obrador recordó que Caro Quintero ha metido amparos para suspender de forma indefinida su traslado al ser acusado de secuestro, tortura y asesinato en 1985 de Enrique "Kiki" Camarena, agente especial de la DEA.

"Tengo entendido, ayer lo di a conocer que el señor Caro Quintero ha promovido amparos entonces su asunto está en la Fiscalía y está en el poder judicial por lo que a nosotros corresponde vamos a fijar nuestra postura con la opinión del Secretario de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores".

López Obrador aseguró que debido a que en gobiernos anteriores integrantes del gobierno del país vecino violaban la sobernía de México aún existen personajes que mantienen la "intromisión alevosa de las agencias del Gobierno de Estados Unidos" como las declaraciones anónimas de agentes de la DEA a la prensa nacional e internacional en las que expresaron su desconfianza en la Secretaría de la Defensa Nacional.

"Pues quiere decir que siguen con esa misma concepción nada más que ya no son los tiempos de Calderón, ya no son los tiempos de Rápido y Furioso, ahora hay cooperación pero se respeta nuestra soberanía y nosotros le tenemos mucha confiana a las fuerzas armadas de México, al Ejército y a la Marina y no aceptamos esos comentarios, porque son una falta de respeto a nuestro país, a nuestra soberanía... ¿quién dice eso? Agentes de la DEA pero ¿quiénes? Para que podamos nosotros si es cierto esto enviar una nota diplomática".

E invitó a los agentes que de tener información para desconfiar presenten las pruebas dejen el anonimato y den la cara y de ser necesario presenten las denuncias. El Jefe del Ejecutivo Federal también rechazó la información que hubo a cerca de 14 intentos de detener a Caro Quintero desde 2013 entorpecidos por las autoridades mexicanas.