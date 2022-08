Futuro de México está en desarrollo de patentes y digitalización: Ebrard

Debido a la pandemia por el COVID-19 en nuestro país se aceleró la digitalización de nuestra economía pues la población al verse confinada tuvo que utilizar medios digitales y al menos en el caso de México se aceleró entre 3 a 5 veces la velocidad de la digitalización de toda nuestra economía, sostuvo el canciller mexicano Marcel Ebrard Casaubón.

Al participar en la inauguración del del "Foro de Inteligencia Artificial Primeros Resultados" en la Universidad Nacional Autónoma de México a donde acudió como invitado especial, Ebrard Casaubon, dijo que gracias a lo anterior nuestra sociedad avanzó lo que habría tardado en una década y ahora eso significa nuevas oportunidades de empleo pero también que debemos adquirir nuevos conocimientos y habilidades y desarrollar nuevas capacidades tecnológicas porque enfatizo el futuro de México está en la digitalización y el desarrollo de patentes.

"Esto va a ser crítico para todas las economías, eso es obvio, pero déjenme decirles, la empresa Huawei hoy vale más que Pemex que es la empresa más grande de México esto solamente es el símbolo o sintetiza que el futuro de México no está en otro lugar más que en eso, o desarrollamos patentes e innovación, desarrollo tecnológico y capacidad digital o no vamos a pasar de 10 mil dólares per cápita nuestro ingreso, eso es como el imperativo categórico de México porque nosotros no podemos seguir teniendo 216 patentes", advirtió el canciller mexicano.

Al tomar la palabra el rector de la UNAM Enrique Graue Weichers, recordó que hace cuatro años la máxima casa de estudios festejaba que hace 64 años fue la pionera en Latinoamérica en tener la primer computadora con la que empezábamos dijo, a vislumbrar, tal vez, el futuro que se ha desarrollado vertiginosamente.

"Hoy 64 años después, la Universidad cuenta con 92 mil computadores todas conectadas a la red cibernética, tenemos 12 centros o programas educativos o de investigación en el área de cómputo y de inteligencia artificial y estamos inmersos y decididos a avanzar en este rubro y una prueba de ello es este laboratorio que hoy estamos inaugurando gracias a la generosidad de Huawei Corporation y a los bueno oficios de la Cancilería mexicana", sostuvo el rector Graue.

Por último el doctor Graue Weichers dijo que ante el vertiginoso crecimiento de los datos, pues hay quien sostiene que el 90 por ciento de éstos han sido generados, ya que esta industria crece también a la par y estima que para el 2030 se generen 5.5 bilones de datos, el compromiso que tenemos que asumir es que el uso de la computadora haya disminuido en un 4 por ciento el efecto de gases invernaderos.