Un estudiante que se encontraba cerca del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, con un grupo de amigos fue objeto de tremenda golpiza por parte de un integrante del cuerpo de Seguridad UNAM.

Los compañeros de este integrante del cuerpo de seguridad de la Máxima Casa de Estudios justificaron la agresión al señalar: “fue su culpa por no irse”.

El estudiante fue sometido por guardia de seguridad de la UNAM. / Redes sociales

Y es que según versiones de los propios agredidos, ellos se paseaban con sus patinetas por el MUAC de Ciudad Universitaria cuando fueron abordados por un grupo de guardias de seguridad, quienes aparentemente buscaban desalojarlos.

Sin embargo, la forma en que se les trató fue violenta, pues los amedrentaron y uno de ellos terminó golpeando a un estudiante.

Así fue la agresión de guardias de Seguridad de la UNAM contra un alumno

En el video, compartido en redes sociales desde la cuenta @leotomasx, se puede ver a varios hombres adultos, trabajadores de seguridad de la UNAM, violentando a un grupo de estudiantes.

SEGURIDAD UNAM GOLPEA ESTUDIANTES ‼️‼️‼️

Hoy Seguridad UNAM violentó a jóvenes estudiantes cerca del MUAC, adjunto en hilo fotos del tipo que los golpeó y las placas de la patrulla en la que iban, ayúdenos compartiendo#SeguridadUNAMNoNosCuida #violenciaunam pic.twitter.com/RIpFOxg8D8 — leo tomas (@leotomasx) July 14, 2022

Redes sociales

Además de un joven tirado en el suelo, entre el asfalto y la banqueta, con un guardia de seguridad de la UNAM gritándole, sin dejarlo levantar.

El guardia, vestido con una camisa negra, pantalón de mezclilla, zapatos café y lentes, intimidaba al estudiante, mientras le decía “cállate ya”.

Los sujetos llegaron en un auto identificado como parte de la seguridad universitaria, con placas Z13-BCS.

El joven, desde el suelo, le repetía que él estaba hablando bien y, mientras el guardia lo insultaba, otro más le dijo a sus amigos que se tenían que retirar.

Mientras un guardia, que sí portaba uniforme, empujaba a quien grababa, el otro golpeó al estudiantes que estaba en el suelo, pues otro más le reclamó “¿por qué le pegas?” y Cuando los amigos del estudiantes comenzaron a reclamar que el guardia golpeara a su amigo, los guardias de seguridad de la UNAM justificaron la agresión de su compañero.

“Pues es que le están hablando y no quiere entender…es que no entiende. Por más que se le está diciendo: retírate amigo”, justificaba el guardia de seguridad de UNAM.

Los jóvenes reiteraron que “esas no son maneras”, pero los guardias siguieron afirmando que había sido culpa del estudiante golpeado.

Pese a la violencia del guardia de seguridad de la UNAM, sus compañeros no hicieron nada para detener las agresiones.

El reclamo de los estudiantes es que la seguridad de la UNAM no cuida a los estudiantes, y varios comentarios al video afirman que la Máxima Casa de Estudios no hará nada contra los trabajadores, por ello, los instaron a denunciar ante el Ministerio Público, para no dejar los hechos en la impunidad.