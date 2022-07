Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el 4 de julio 2022?

LLega el primer lunes de julio y para iniciar bien la semana, evita cualquier tipo de infracción y para ellos es mejor estar al tanto y consultar si tu automóvil está autorizado para circular este lunes 4 de julio. Por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula, ya que las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Carros que no circulan el 4 de julio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los automóviles que no circulan el lunes 4 de julio de 2022 son los siguientes:

Vehículos engomado color amarillo

Con terminación de placas 5 y 6.

Holograma 1 y 2.

Carros que sí circulan este 4 de julio

Estos vehículos sí pueden transitar sin ningún tipo de restricción:

Hologramas 0 y 00

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

Taxis

Motocicletas

Recuerda que el horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

