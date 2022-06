Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿Qué autos no circulan el 24 de junio 2022?

Antes de que hagas planes para este viernes, recuerda consultar si tu carro está autorizado para circular este 24 de junio, por ley los ciudadanos de la Megalópolis, que abarca la Ciudad de México y el Estado de México, deben respetar el Hoy No Circula. De no ser así, las multas por faltar al programa ambiental van de los mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Te puede interesar: Vecinos de Nuevo León se pelean con garrafones por falta de agua | VIDEO

Automóviles que no circulan el 24 de junio

De acuerdo al calendario del Programa Hoy No Circula que establece la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), los coches que no circulan este viernes 24 de junio 2022 son los siguientes:

Automóviles con engomado color azul

Placas con terminación 9 y 0

Holograma 1 y 2

Te puede interesar: Estos son los estados en los que la SEP adelanta las Vacaciones de Verano

Vehículos que sí circulan el viernes 24 de junio

Estos son los vehículos que no tendrán ninguna restricción para circular este viernes:

Hologramas 0 y 00

Motocicletas

Taxis

Automóviles eléctrico e híbridos

Automóviles conducidos por personal de salud

El horario del Hoy no circula está activo a partir de las 5 de la mañana a las 10 de la noche.

Te puede interesar: Pensión del Bienestar: Cuándo depositan el pago bimestral de julio-agosto