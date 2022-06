Urgen médicos y abogados a que se regule la eutanasia en México

Médicos, abogados, especialistas en bioética y legisladores se pronunciaron a favor de que en México se regule la eutanasia, mediante un marco legal adecuado y de gran consenso.

Al participar en el tercer día del Foro “Eutanasia un análisis de la situación actual” que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Salud, el morenista Emmanuel Reyes, señaló que la idea es buscar un marco normativo que ofrezca la eutanasia como una opción para el bien morir cuando los cuidados paliativos a una persona no son suficientes.

“De lo que se trata es de garantizar derecho no de obligar a nadie, sino que el Estado sea garante para que aquél paciente que está en una situación adversa al término de sus días pueda tener la posibilidad de terminar su vida feliz, sin sufrimiento. Podré o no estar de acuerdo con mis principios éticos y religiosos, pero al final se trata de una decisión unipersonal”.

👉🏻 En el segundo día de la “Semana Nacional de la Eutanasia”, diputadas, diputados, especialistas y académicos analizaron el tema desde una perspectiva de los derechos humanos, la importancia de la laicidad y las bases para legislar en la materia.https://t.co/cszLhn8jBc — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 21, 2022

En este polémico tema abundó, por su parte, la notaria y especialista en Derecho, la abogada Karen Marlene Cordero, quien consideró que además de la voluntad del paciente o de la persona que desea se le aplique la eutanasia, se cuente con el aval de una comisión de médicos especializada en eutanasia y hasta de un psicólogo para definir quién es candidato o no a esta práctica final para el bien morir.

“Yo creo que sería lo mejor y más recomendable, manejarlo como una ley federal que se pueda aplicar a nivel nacional y lo idea es que pudiera participar una comisión de médicos especialistas y un psicólogo para que la persona que solicita la eutanasia por medio del documento de voluntad anticipada se analice y verifique si efectivamente la eutanasia es una respuesta que le va a servir no solo a él sino a su familia”.

Inauguran la “Semana Nacional de la Eutanasia”, organizada por la Comisión de Salud, la cual permitirá brindar a las y a los legisladores mayor información sobre este tema, a fin de emprender acciones al respecto desde el Poder Legislativo. https://t.co/GdOlYZvZZb — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) June 20, 2022

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivski, quien dejó claro que la eutanasia no sería aplicada a todas las personas que lo pidan como jóvenes deprimidos por la ruptura de una relación sentimental o alguien desesperado porque perdió el empleo etc.

Subrayo que la eutanasia es una salida de emergencia para los enfermos terminales, sobre todo adultos mayores que en los próximos 25 años seremos casi de la mitad de la población.

“Una eutanasia no es para todos, es cuando la decisión individualísima opta por esa salida de emergencia. No se va a legislar para que, quien quiera tener la opción lo haga. No, hay que entenderlo así, como una posibilidad legal y regulada y en las mejores condiciones sanitarias”.

A su vez, la directora del programa universitario de Bioética de la UNAM, Paulina Rivero Weber, resaltó que, aunque en México la eutanasia está prohibida se practica de manera privada e incluso las personas con mayor poder adquisitivo viajan a países donde es legal su práctica.

La académica universitaria consideró que la eutanasia debe legalizarse para que la población con menores recursos tenga acceso a esta práctica, ya que no pueden pagar hospitales privados o viajar a Holanda, Colombia y Canadá donde está permitida esta práctica.