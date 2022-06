Denuncia diputada de Morena bloqueo de su partido en pro de comunidad LGBTT

La diputada federal del partido Morena, María Clemente García Moreno, denunció que su grupo parlamentario excluye sus iniciativas de ley y la bloquea pues no le permite realizar su trabajo legislativo.

En redes sociales, legisladora trans, aseguró que este desdén de su bancada se debe a que actúa con independencia pues no es palera de un gobierno que solo simula brindar atención a la comunidad lésbico gay.

En su cuenta personal de Twitter @MARIACLEMENTEMX redactó un primer mensaje: "He dedicado mi vida a construir @PartidoMorenaMx y al movimiento #LGBTI, sin fundamento @DiputadosMorena me excluye del ejercicio parlamentario porque no estoy dispuesta a ser palera de gobiernos que simulan atención a la población LGBTI en México. Bloquean mis iniciativas y voz".

He dedicado mi vida a construir @PartidoMorenaMx y al movimiento #LGBTI, sin fundamento @DiputadosMorena me excluye del ejercicio parlamentario porque no estoy dispuesta a ser palera de gobiernos que simulan atención a la población LGBTI en México. Bloquean mis iniciativas y voz. — María Clemente (@MARIACLEMENTEMX) June 21, 2022

Luego escribió otro tuit en el que explica su inconformidad con el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, pues le prometieron postularla al cargo de diputada federal para defender y atender a la comunidad LGBTI, pero esto no ha ocurrido.

"Estoy aquí porque me prometieron ser diputada para atender a la población LGBTI en el marco jurídico y en el presupuesto federal, eso no ha ocurrido, no ocurrirá, no quieren, solo simulan"

La diputada trans de Morena, María Clemente García recibió una serie de mensajes en redes sociales en la que le piden que deje el partido si está tan inconforme con esa formación política.

Cabe mencionar que el pasado primero de abril, dicha legisladora anunció que abandonaba las filas de la bancada de Morena y se convertiría en diputada independiente pero solo dos días después retiro lo dicho y volvió a integrar el grupo parlamentario morenista.