Enviará AMLO al Congreso propuesta para eliminar Horario de Verano

Anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador que será la próxima semana cuando envíe al Congreso, la iniciativa de reforma para eliminar el Horario de Verano, al insistir que es una estrategia que poco ahorro genera y brinda mayores afectaciones a la salud de la población.

Durante la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario comentó que ya será decisión de la oposición si le entra o no a la discusión sobre el tema tras el anuncio de la "moratoria legislativa" del Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional y el de la Revolución Democrática, sin embargo enfatizó, él hará lo que le corresponde.

"Yo sí voy a seguir enviando iniciativas eh, al Congreso porque tengo que cumplir, por ejemplo voy a enviar la iniciativa para que ya no haya cambio de horario, ya la semana próxima a cualquiera de las cámaras pero la voy a enviar porque tengo ya los estudios y tengo la encuesta, le preguntamos a la gente y ya la semana que viene la voy a enviar si no quieren votar o la rechazan ni modo, pero ya cumplí".

Señaló que fue la Secretaría de Gobernación la encargada de realizar la semana pasada una previa encuesta entre la población para determinar si el horario se va o se queda, la cual dijo, será pública.

"La semana pasada, está 71% a favor de que se cambie o mejor dicho que se quite, sí, mañana, la hizo Gobernación, lo mejor es que sea en el Congreso, es mejor que sea una reforma a una de las leyes secundarias para que no sea reforma Constitucional entonces la semana próxima les presentamos la encuesta, lo que opina la gente y los estudios entonces a lo mejor desde hoy me responden los del bloque que no la van a aprobar".

Nuevamente puso en cuestionamiento el trabajo que se hará en el Congreso si los partidos opositores anunciaron que no legislarán. En Palacio Nacional fue cuestionado sobre la denuncia del PAN y el PRD contra Morena por actos anticipados de campaña tras el evento realizado en Toluca donde los "presidenciables" estuvieron presentes.

"Pues eso es un asunto de los partidos, el bloque conservador, es normal, es parte de esto, es lo miso, que no quiera que nos vaya bien nada más que tienen muy malos dirigentes, asesores, por ejemplo eso de que no van a legislar o que no van a aprobar nada de lo que envíe el Ejecutivo al Congreso, entonces ¿para qué es el poder legislativo?"

Aseveró que como Jefe del Ejecutivo Federal cuenta con una licencia en Morena por lo que dijo, no se involucrará en asuntos de los institutos políticos.