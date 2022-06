Que Va por México se defina sobre moratoria constitucional: AMLO

Cuestiona el presidente Andrés Manuel López Obrador, cuál será la función de los legisladores de la coaclición "Va por México" tras el anuncio que esta se declara en moratoria constitucional con lo que evitarían la discusión de las reformas impulsadas por el gobienro federal en el Congreso.

En la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario llamó a los integrantes de dicho partido a definirse, ello despuésque el senador Miguel Ángel Osorio Chong y la ex presidenta del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu se manifestaron contra esta medida.

"Pues si así están hoy las cosas ojalá hoy salgan a ratificar la denunia, o qué han pensado porque nada de ese juego, esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen no, no,no, eso no, necesitamos una definición, que hoy nos digan, hoy, hoy, hoy, si es así o es como lo dijo Chong ayer, no el doble discurso, no la hipocresía".

Y es que explicó que no les interesa que la Guardia Nacional sea responsabilidad de la Secretaría de Defensa Nacional, y acusó a los partidos de querer que se tengan agrupaciones como la Policía Federal o una estrategia donde surgieron personajes como el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusado en Estados Unidos de tener nexos con el crimen organizado, por cierto que se pronunció porque se dé a conocer sobre el avance de este caso.

"Y se llegó a convertir en el brazo fuerte de Felie Calderón, en el hombre fuerte de Felipe Calderón y ya sabemos ahora que tiene ligas con un grupo de la delincuencia organizada y por eso está en la cárcel acusado de eso en Estados Unidos que por cierto voy a seguir insistiendo que lleva mucho tiempo y no sabemos nada sobre ese juicio ¿cómo en otros casos sí actúan con celeridad? Entonces ¿qué quieren un García Luna en la Guardia Nacional? No".

El Jefe del Ejecutivo Federal reiteró que los legisladores que se mantengan en moratoria, es como si mantuvieran una huelga por lo que no deberían cobrar su sueldo.