“El IECM no es imparcial”: Batres, ante orden de no relacionar Cartel Inmobiliario con Taboada

Tras la resolución del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) que ordena no relacionar la palabra “Cartel Inmobiliario” con Santiago Taboada, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, consideró que esta decisión es una censura.

“Esta postura del Instituto Electoral de la Ciudad de México es oscurantista, es medieval, no les gusta un pensamiento, entonces buscan censurarlo; no están de acuerdo con una opinión, entonces, quieren censurarla administrativamente”.

Insistió en que el IECM “no es autónomo, no es independiente, no es imparcial, no es ninguna sorpresa”.

Acusó a los consejeros “a determinadas fuerzas políticas; entonces, eso hace que sea muy difícil que este tipo de organismos sean imparciales”.

Es una tendencia, aseguró, que se ha dado, esta del retroceso, de ir a la censura.

Batres Guadarrama dijo que el problema del Cartel Inmobiliario es real y que las investigaciones de la Fiscalía local tendrán que seguir.

“Las investigaciones que tienen, tienen tiempos legales, no se pueden retrasar o acelerar por otro tipo de resoluciones”.

No se puede impedir, afirmó, por una resolución administrativa de ningún órgano; ni modo que salga el Instituto Electoral de la Ciudad de México a decir: “Ya no investiguen la corrupción inmobiliaria, digo, en una de esas, ¿verdad? Pero, de todas maneras, la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo”.

“Y, como bien decías, hay cuatro sentenciados y esos sentenciados no sólo están sentenciados condenatoriamente, sino que en los procesos correspondientes admitieron su responsabilidad, y no sólo admitieron su responsabilidad, sino que van a pagar el daño, a reparar el daño entregándole a la Fiscalía, a las autoridades correspondientes, inmuebles por un valor que supera los 100 millones de pesos, entonces estamos hablando de situaciones reales”.

“Hay otros que forman parte de esta investigación, que están vinculados a proceso, sin ser detenidos; hay otros que están vinculados a proceso y están detenidos; hay otros que han sido acusados, aunque no se han vinculado a proceso; y hay quienes están evadidos de la justicia, que tienen citatorios y no se han presentado; entonces, hay casos, hay varios casos que tienen que ver con todo este tema”, concluyó.