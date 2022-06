Firma decreto para evitar venta de vapeadores y cigarros electrónicos

Con vapeador en mano el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la firma del decreto que prohíbe la circulación y venta de dichos productos además de cigarros electrónicos en todo el país.

W Radio (Cuartoscuro)

En la mañanera desde Palacio Nacional el Primer Mandatario destacó el gasto mensual que consumidores hacen por estos objetos y enfatizó que muchos desconocen del daño que significan además en la salud.

"Son atractivos. Me traje uno que encontré. Pregunté, vale 300 pesos, se lo consumen en una semana, o sea, que nada más son mil 200 pesos al mes. Pero fíjense el color, el diseño. Independientemente del decreto que vamos a firmar para que no se permita la venta, es poner el tema sobre la mesa, porque estoy seguro, me dejo de llamar Andrés Manuel, que la mayoría de las madres y de los padres no saben del daño que ocasiona. Es un asunto de información, da hasta cierto prestigio y se piensa que no son dañinos".

Al recordar que en noviembre de 2021, el gobierno de México ya había emitido una alerta sobre los males y adictivo de los vapeadores y cigarros electrónicos, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, enfatizó que se determinó la necesidad de una segunda alerta aunque reconoció, siguió su distribución.

"La industria del tabaco, en cuanto visualizó la existencia del decreto y antes de que se lograra ejecutar la prohibición en los puntos aduanales... empezó a abastecerse y mantuvo además una violación a las disposiciones del decreto mediante comercio electrónico... Y es por esto, y con esto termino, al recordar —la siguiente— que todos los productos del tabaco son inseguros, vapeadores, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado o los productos convencionales, pero es por esto que el presidente ha decidido emitir este nuevo decreto, que ahora firmará, que prohíbe ya no sólo, como ya está en vigor, la importación y exportación, sino también la circulación y comercialización de estos nocivos productos en el interior de la República".

Destacó que la industria ha visto como nuevo objetivo de consumidor a los menores de edad a partir de 7 años de ahí que dijo, hay una ampliación en sabores.

"Y esto lo está haciendo de una manera abierta, grosera, pero también disfrazada, como suele hacer la industria del tabaco, con un discurso engañoso. Es abierto y grosero porque los productos están diseñados para atraer la atención de los niños. La mercadotecnia, la formación de presentación es atractiva para nuestra niñez en esta era electrónica. Pero también están produciendo vapeadores que contienen saborizantes, de fresa, de guayaba, de mango, de postres, que de por sí son comida chatarra, y eso hace apetecible para la niñez el consumo de estos productos".

Y es que indicó que de acuerdo a un estudio en México hasta 45% de los menores de los vapeadores y 6.5 por ciento al menos lo ha probado alguna vez. El representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Miguel Malo Serrano destacó esta labor pues reconoció la dificultad de combatir la permanencia del tabaco.

"A pesar de los importantes avances conseguidos a partir de la aprobación del convenio marco de control de tabaco en el mundo, tenemos que seguir luchando para su implementación contra los poderosísimos intereses de la industria del tabaco, que, utilizando sus retorcidas estrategias como grupos fachadas, desviando la atención mediante la responsabilidad social corporativa manipulando el lenguaje, fabricando dudas respecto a la ciencia, esto sobre todo para los periodistas uno de los argumentos han sido que los elementos científicos de evidencia no sirven, y eso confunde al público y crea duda".

En dicho escenario entregó al Jefe del Ejecutivo Federal el reconocimiento especial por el Día Mundial sin Tabaco.

"Cada año, como se mencionó, la Organización Mundial de la Salud abre una convocatoria pública mundial para nominación de personas e instituciones que se han destacado por sus esfuerzos para garantizar el progreso hacia el control del tabaco en sus países. Cabe destacar en este año, señor presidente, muy interesante la nominación hecha por México resulta significativa, porque fue hecha por el Comité Interinstitucional para la Lucha Contra el Tabaco, que es una de las coaliciones históricas aquí en el país que junta a los principales actores institucionales, académicos y de sociedad civil en la lucha contra el tabaco en México. De manera que este premio de reconocimiento especial del director general de la OMS es, señor presidente, un reconocimiento a su liderazgo y apoyo inquebrantable para fortalecer las medidas de control de tabaco en México".

Por su parte el Gobierno Federal alertó a la población enfatizando que estos aparatos causan mayor adicción que los cigarrillos convencionales causando enfermedades como enfisema pulmonar, asma, infartos del corazón y cerebro, múltiples cánceres, disfunción eréctil, entre otros.