AMLO llama a no abusar en el aumento del precio de la tortilla

Ante el incremento de diversos productos de primera necesidad, este lunes el presidente López Obrador hizo un llamado a los dueños de las tortillerías, sobre todo de la Ciudad de México, a no abusar en el incremento del precio del kilo de este alimento de consumo básico.

Admitió que si bien hay aumento en las materias primas, las tortillerías no deben abonar a la carestía, y puso como ejemplo que los supermercados venden el kilo en menos de 14 pesos en promedio, mientras que las tortillerías venden al kilo hasta 20 pesos y eso es un abuso.

“Si me preocupa que la tortilla esté cara, sobre todo en las tortillerías, también hago un llamado para que no se abuse, sí están aumentando las materias primas, pero que no se abuse en las tortillerías de la Ciudad de México que en promedio venden hasta en 20 pesos el kilo, y en las tiendas de autoservicio vale 13 o 13. 90”.

Sobre los convenios con empresarios y productores para hacer frente a la inflación, dijo que este fin de semana dialogo con agrónomos y productores de todo el país para apoyarlos con el fin de aumentar la producción de alimentos y dijo confiar que los empresarios mantendrán su compromiso de no elevar los precios de 24 productos de consumo básico.

Pidió a los productores de alimentos “hacer Patria” y los llamó a lograr la autosuficiencia, sembrar para el autoconsumo pero también para vender a la sociedad.

López Obrador, dijo que su gobierno mantendrá los recursos para garantizar los precios de garantía para la producción de maíz, frijol y arroz.

Además, mediante un programa emergente se incrementará la producción de fertilizantes para distribuirlos entre los productores.

“Vamos a mantener los precios de garantía de maíz, frijol, trigo, arroz y leche. Ahora por los aumentos en los básicos, pues se quedaron abajo, y vamos a incrementar en un programa emergente la producción de fertilizantes, tenemos en el mundo escasez de alimentos y aumento en los precios de los energéticos, entonces hay que producir lo que consumimos, hago un llamado a que hagamos Patria y entre todos enfrentemos el problema inflacionario”.

López Obrador dijo confiar en la palabra de los empresarios con los que firmó un acuerdo para no aumentar los precios de 24 productos de consumo básico y en los productores que se comprometieron a incrementar la producción de alimentos.