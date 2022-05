Condenan diputados del PRI asesinato de dos mujeres periodistas en Veracruz

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados lamentó el asesinato de dos mujeres periodistas perpetrado en el estado de Veracruz, cobarde acto que deja constancia de que México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta profesión.

En un pronunciamiento, los legisladores del tricolor expresaron su más sentido pésame por el crimen de Yessenia Mollinedo, directora del portal informativo El Veraz, y la reportera Johanna García, ocurrido este lunes entre los límites de Cosoleacaque y Minatitlán, Veracruz.

Subrayaron que con este doble asesinato suman ya 11 los comunicadores acribillados en lo que va del año, mientras el gobierno del presidente López Obrador sigue con la denostación y el acoso contra periodistas que no coinciden con su actuación.

Los diputados priistas aseguraron que en lugar de pretender exhibir a los periodistas debería implementar más acciones que funcionen para darles seguridad y protección.

La semana pasada asesinaron en Sinaloa al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, columnista político del periódico El Debate, ahora fue en Veracruz, casos que suceden en dos estados gobernados por Morena que parecen tener un gran vacío en el poder estatal para solucionar los problemas de inseguridad.

Reiteraron que no es posible que en este año ya sumen 11 periodistas asesinados y que no pase nada, que no haya justicia expedita y certera; además, esa cifra ya rebasó el número de comunicadores asesinados en 2021, que fueron siete.

Los legisladores del PRI exigieron esclarecer los hechos con una investigación a fondo y llamaron a Morena y sus aliados a terminar con la campaña de odio, que tanto divide al país.