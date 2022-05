Todos los ciudadanos que estén laborando bajo contrato con una empresa o patrón, tienen derecho al llamado reparto de utilidades, que consiste en recibir una parte de las ganancias que la empresa recibe.

Todas las empresas que llevan más de un año en funcionamiento y que cuentan utilidades netas de $300,000 pesos o más, según su declaración fiscal, están obligadas a realizar Participación de los Trabajadores en las Utilidades, PTU.

¿Cuándo se pagan las utilidades?

El pago de las utilidades debe efectuarse dentro de los 60 días hábiles posteriores a la declaración anual de la empresa, que como fecha límite debe hacer hasta el 31 de marzo. Lo cual significaba que el depósito de utilidades debe llegar antes del 31 de mayo.

¿Cómo calcular cuánto me toca de reparto de utilidades?

Es importante saber que los empleados que llevan laborando menos de 60 días en el año, no tendrán derecho a recibir esta prestación extraordinaria.

Por lo general la PTU corresponde al 10% sobre la utilidad fiscal generada en el año y se toma como referente la declaración anual que la empresa presenta. Por lo tanto no hay una cantidad fija para el reparto de utilidades, todo dependerá de las ganancias que presentó la empresa y también de su giro.

Estos porcentajes son los que se dividirán entre los trabajadores:

Empresas pesqueras: 10%

Empresas de telecomunicaciones: 10%

Empresas industriales: 10%

Empresas mineras: 8%

Comercio y restaurantes: 8%

Otras actividades: 5%

De acuerdo al Gobierno de México, hay dos formas de distribuir esta cantidad que resulta de los porcentajes: La utilidad se dividirá en partes iguales entre todos los trabajadores, según los días laborados por cada uno en el año, sin importar los salarios. La otra manera es que la utilidad se reparte en proporción a las remuneraciones que el trabajador percibió en el mismo periodo.

¿Qué hago si mi empresa no me deposita mis utilidades?

Si tu empresa no te hace el deposito correspondiente al reparto de utilidades, entonces deberás presentar tu caso ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que corresponda a tu entidad para iniciar el proceso jurídico pertinente. Además la Defensa del Trabajo realizará el patrocinio del juicio laboral en el caso de que no cuentes con un abogado particular.

Checa más detalles sobre el PTU:

3 cosas que debes saber sobre el reparto de utilidades 2022

Reparto de utilidades 2022: ¿Cuándo y quiénes recibirán este pago?