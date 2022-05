Con reforma electoral no desaparece el INE, se transforma: AMLO

La propuesta del gobierno federal no busca eliminar al Instituto Nacional Electoral sino modificarlo para que sus integrantes sean elegidos por los ciudadanos entre otros beneficios fue la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador a las críticas a su proyecto,

Desde la mañanera, el Primer Mandatario afirmó que sus opositores aprovechan la desinformación para acusarlo de acabar con el órgano responsable de organizar los comicios.

"Hay mucha desinformación porque son muy chuecos, muy mentirosos, he estado yo viendo eso, dicen yo no estoy a favor de la reforma porque quieren desaparecer al INE, no es cierto, es el INE con un consejo igual nada más que en lugar de 11, 7 para que o haya tanto aparato y que en vez de ser impuestos por los partidos en arreglos populares, que sea el pueblo".

Reiteró que lo mismo ocurriría en caso de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para evitar así el reparto entre partidos políticos también recordó que entre las partes a destacar de encuentra la eliminación de los legisladores plurinominales, que entre otras medidas enfatizó, se lograrían importantes ahorros.

"Para eso es la iniciativa para que haya debate, participen todos y se garantice la democracia en el país, que ya no haya fraudes electorales, que se tengan autoridades imparciales, mujeres, hombres de inobjetable honestidad en el Instituto Electoral, en los tribunales, gente incorruptible, honesta, que también no cueste tanto todo el proceso electoral, nos vamos a ahorrar como 20 mil millones de pesos".

Además dijo, se facilitaría el voto, incrementando la participación de los ciudadanos que viven en el exterior y que existan comicios más libres y limpios. El Jefe del Ejecutivo Federal confió que como ocurrió con su proyecto en Reforma Eléctrica, la gente se informe y participe cada vez más en la vida pública del país.