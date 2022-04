Reforma eléctrica de AMLO desata insultos y amenazas entre diputados

Tremendo agarrón de legisladores de la oposición y los del partido en el gobierno se registró durante la sesión de este martes en la Cámara de Diputados donde imperó, para variar, un clima de insultos, descalificaciones y hasta un conato de riña, la polarización en pleno.

Y es que la morenista Andrea Chávez le gritó “¡pinche viejito” al presidente de la Mesa de Decanos, el priista Augusto Gómez Villanueva, quien ante los dimes y diretes había pedido que se le leyera el Código de Ética y exigir actuar con respeto a todos los diputados.

Sin embargo, lejos de suavizarse, el ambiente se tornó más hostil, luego de que otro morenista, Ángel Domínguez Escobar le gritó al nonagenario político del PRI “a ese lo sacaron de la tumba”.

Esto molestó aún más a los del PRI, PAN y PRD, tan es así que el priista Mariano González, encaró a los morenistas, por lo que el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, se vio obligado a ofrecer disculpas a los opositores.

Pero el clima de confrontación fue en aumento y desde tribuna, la panista Mariana Gómez del Campo denunció que Morena trató de comprar votos entre legisladores de oposición para poder aprobar la reforma eléctrica de López Obrador.

“Hoy puedo decirles que la semana pasada, ustedes trataron de amedrentar, de extorsionar, de chantajear para poder tener aquí una mayoría calificada ficticia. Y ojo, ustedes, ofrecieron dinero, ofrecieron dinero para votar a favor de la reforma eléctrica y ni así compraron a la oposición. Lo único que lograron fue que el diputado (Carlos Miguel) Aysa se fuera con ustedes porque le ofrecieron a su papi una embajada”.

Por su parte, la morenista Olga Leticia Chávez, acusó a la panista María Teresa Castell de haberle hecho señas dando a entender que estaba gorda y fea.

“Aquí la señora Teresa está haciendo ademanes de que yo estoy gorda y estoy fea. Estoy muy orgullosa de estar gorda y no de ser una ladrona. Cuando del Mazo te dio dinero te lo robaste y prefiero mil veces estar gorda, porque yo no robo y con dieta me quito esta paranza y la cara de diablo a ti no se te quita con nada”.

A su vez, el coordinador del PVEM, Carlos Puente, reveló que recibió amenazas de muerte por haber votado a favor de la reforma eléctrica y puso la grabación de la amenaza.

“Denunciar ante este pleno llamadas de amenazas que han venido sucediendo durante todo el día al grupo parlamentario del Partido Verde realizadas desde el número 9511156777”. Te va a llevar la chingada por tu pensamiento propio, no van a poder dormir cabrones, la traición al país no tiene madre”.

De hecho, Carlos Puente solicitó a la Mesa Directiva protección para los 40 legisladores del Partido Verde y en general para todos los diputados.

Ante el desorden que imperaba en el salón de Plenos, a petición del PRD, la presidenta en funciones de la Mesa Directiva, la morenista Carla Yuritzi Almazán, optó por dar por concluida la sesión y citó para el próximo martes 26 de abril.