AMLO “contento” por aprobación de reformas en Ley Minera

Contento se dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador por el aval en la Cámara de Diputados sobre la reforma en la Ley Minera para establecer que el litio es patrimonio de la nación y que su exploración, explotación y aprovechamiento quedan exclusivamente a cargo del Estado.

Durante la mañanera el Primer Mandatario insistió que no fue suficiente para quienes veían por los intereses de particulares y desecharon la Reforma Eléctrica, con esto insistió queda protegido el litio, aunque reconoció que no se tiene la tecnología para su exploración y explotación.

"Estoy muy contento con lo del Litio, es que no dicen nada pero ellos saben muy bien lo que significa el litio, es un mineral estratégico y que sí va a requerir, porque estuve leyendo comentarios, de que para qué vamos a tener el litio porque nos va a faltar la tecnología, sí, pero vamos a ir desarrollando la tecnología, pero el litio es nuestro".

Señaló a los legisladores que en la Cámara Baja decidieron salirse de la discusión, argumentando que no conocían el proyecto que envió el domingo por la noche.

"Sí, son tres hojas, la ley, son tres hojas, como no la van a buscar, sí a mí me importa... bueno aceptando sin conceder, si tiene que ver con un bien de la nación que ambicionan extranjeros me consta que lo ambicionan, no estoy seguro, pero hay quienes sostienen que el golpe de estado el Bolivia tuvo que ver con el Litio, yo no lo puedo asegurar, Evo lo dijo, es su punto de vista pero imagínense salirse y de que son traidores a la patria quienes entregan a extranjeros los recursos naturales no hay duda".

López Obrador indicó que serán revisados los contratos que tengan relación con el litio para conocer si se cumplió con los procedimientos de la ley, los que son generales, dijo, que si bien les permitirá trabajar otros recursos, no podrán extraer litio.

"Esos contratos en específico se tienen que revisar, si no son contratos que se hayan entregado para el litio pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación del litio... y se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos, es un poco lo de Vallarta de no cumplir con los requisitos, incluso de presentar documentos falsos, apócrifos entonces se hace la revisión".

Recordó que en Sonora se tenía un contrato con una empresa inglesa y pasó a manos de un particular de China por autorización de la Cofece, por lo que dijo, ya se está analizando si se tenían los permisos necesarios y la consulta con los ciudadanos, de lo contrario será cancelado.